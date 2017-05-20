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〈南部〉玉山盃青棒賽5.23開打 高雄拚首冠

2017-05-20

〔記者洪定宏／高雄報導〕以成為「台灣甲子園」為目標的玉山盃全國青棒錦標賽，將於本月廿三日開打，今年有十八支勁旅參加，高雄代表隊以高苑工商為主體，結合三民高中及普門中學優秀隊員組成高雄聯隊，力拚「史上第一冠」。

高苑工商董事長余政憲昨天率教練團及全體隊員，到橋頭區東林里天后宮，向媽祖娘娘祈福，因為今年高雄的少棒及青少棒代表隊在全國賽事的比賽都不理想，所以希望保庇在地子弟，「身體健康、享受比賽」，並展現堅強實力，將冠軍獎盃帶回高雄，為學校、為高雄爭光。

全國青棒錦標賽於一九九七年開辦，原以學校為單位，後來改為縣市為隊名，二○○七年起接受玉山銀行贊助，改為玉山盃全國青棒錦標賽。

高雄至今的最高成績為七次亞軍，縣市合併前，高苑工商首獲亞軍，高雄縣聯隊兩次、高雄市聯隊一次；縣市合併後，高雄再奪三次亞軍。

去年由高苑工商及普門中學組成的聯隊奪得第七次亞軍，希望今年能帶回「史上第一冠」。

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