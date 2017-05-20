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〈南部〉全國調酒大賽 新二代選手亮眼

2017-05-20

穿各國傳統服上場 相當吸睛

〔記者洪臣宏／高雄報導〕第十五屆五洲盃全國調酒暨托盤大賽昨天在和春技術學院登場，最有看頭的是國手選拔，六名和春學生角逐世界盃及亞太盃國際調酒大賽兩張門票，上演同門之爭，今年新增國服組調酒賽，外籍及新二代穿傳統服裝上場，相當吸睛。

中華民國國際調酒協會、和春技術學院共同舉辦的五洲盃全國調酒暨托盤大賽，有來自卅八所高中職、廿所大專院校、七百八十八位選手參加，組別分為高中職傳統調酒組及花式調酒組，職業大專傳統調酒組及花式調酒組，職業大專及高中職雙人托盤競賽，職業大專及高中職創意國服傳統調酒組以及菁英侍酒師大賽。

國手選拔 和春上演同門之爭

重頭戲為選拔出兩位國手，分別代表台灣參加八月份新加坡的亞太盃，及十月份丹麥的世界盃國際調酒大賽，參賽六位選手都是和春餐飲系學生，兄弟鬩牆。世界盃國手由陳俊燊出線，亞太盃為李廷諺。

響應政府新南向政策，今年新增創意國服調酒比賽，和春、高餐旅五專部、中山工商學生分別穿上越南、泰國、印尼、中國、韓國及馬來西亞傳統服裝，使用母國特色的食材來比創意調飲，作品令人驚豔。

新二代陳錦慧說，以前沒人注意新住民，現在明顯感到受重視，新住民活動、補助增多了；馬、韓混血兒溫偉莉喜歡台灣人的熱情，今年離開故鄉到台灣念書，她說因為興趣參賽，很好玩。

托盤比賽強調穩定性、儀態、速度，選手必須在兩分鐘內將水、咖啡、雞尾酒倒入杯內，以托盤來回走卅公尺，杯內飲料不可外漏。高英工商吳妍萱說，為了比賽時保持笑容，在家對著鏡子練習，謝權哲因為興趣參賽。

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  • 外籍及新二代穿上國服參加調酒賽，是今年比賽一大特色。（記者洪臣宏攝）

    外籍及新二代穿上國服參加調酒賽，是今年比賽一大特色。（記者洪臣宏攝）

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