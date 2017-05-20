〈南部〉佳冬蓮霧王 這班包辦6屆

2017-05-20

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東沿海土壤鹽化，所種植的蓮霧具獨特風味，佳冬鄉農民屢屢在全國蓮霧評鑑中獲獎，其中產銷班第十五班在近十屆比賽中，包辦了六屆冠軍，堪稱全班都是「蓮霧達人」。

屏東沿海種植蓮霧主要以南洋改良種「黑珍珠」為主，種出有「海味」的蓮霧，甜度高汁多，肉質鬆脆，大受市場好評，且因產期長達近半年，從過年到清明都能做為水果禮盒，也是縣內主要農作物，每年全國蓮霧品質評鑑，屏東縣幾乎包辦所有名次。

「蓮霧達人！」佳冬鄉農會總幹事林淑玲笑說，佳冬鄉種有五百公頃蓮霧，農友們用心栽培、管理自己的果園，就算當屆沒拿下冠軍，但亞軍到佳作的農友績分，都讓佳冬鄉農會大有斬獲，近十屆的農會績優輔導單位，佳冬就連拿八屆第一，這全都歸功農友辛勤。

成績最突出的第十五班，廿多名班員就有六人曾拿冠軍，亞軍到佳作者更是不計其數，近十屆佳冬鄉農民所拿下的蓮霧王，全來自第十五班。

班長楊明壇熱心 班員合作

林淑玲歸功於該班熱心的班長楊明壇，班員們合樂融融交流切磋、互相解決問題，林淑玲指出，楊明壇曾拿過第二，但他的果園屬沙礫地，不易留水肥，平常農友根本不會選擇這類果園，能有如此成績非常難得。

楊明壇則謙虛說，自己喜歡挑戰不可能的任務，班員成績好，他與有榮焉。