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〈南部〉望月橋要「換妝」 5月22日起封橋

2017-05-20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南運河望月橋已近十五年歷史，橋樑鋼構塗裝已有部分淡化，工務局為提升橋樑耐用年限及配合運河遊船計畫，好讓遊客經過該橋時能感受到安全、明亮的視覺效果，將自五月廿二日起進行塗裝工程，重新上色，施工時段封橋，暫停提供行駛。

工務局表示，安平望月橋於九十年十月完工通車，從五期重劃區慶平路及華平路橫跨安平路，方便民眾往來安平地區，左右兩邊月相變化的裝飾，加上整體圓拱造型，因此取名為「望月橋」。

重新上色 施工避開假日

望月橋橫跨台南運河，是配合運河整治的舊橋改建，外觀是藍色鋼筋結構，圓拱造型以利日後觀光船或漁船通過，而望月橋與安億橋、承天橋相比，是安平最靠近市區的橋，圓拱高度僅次於安億橋，橋上夜景迷人。

工務局表示，這次塗裝工程仍維持原本藍色基調與運河水岸相映襯，為考量假日安平區遊客較多，施工期間皆避開假日時段，施工分二階段進行，第一階段於五月廿二日至廿四日，每日九時至下午三時，先做前置作業水刀除鏽；第二階段於五月廿五、廿六日，五月三十一日至六月二日，以及六月五、六日，每日晚上十一時至翌日清晨五時，進行塗裝作業，施工期間，華平路（安平路至建平十七街）全車道封閉，非施工時段則開放通行，屆時請用路人提前改道。

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