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〈南部〉農路「改善」 截直取彎、無法會車

2017-05-20

超傻眼 愈走愈窄還變歪斜

〔記者楊金城／六甲報導〕六甲區甲東里一條農路改善擋土牆和路面，沒想到完工後竟是將農路截直取彎、路寬縮減，好好一條農路改善，怎會愈改愈小，遭疑是烏龍工程，讓人傻眼。

六甲區長蔡秀琴昨天說，農路、擋土牆改善的工程設計、包商施工都沒問題，問題出在早年地籍圖有誤差，在鑑界後的工程設計圖未再和農路現況比對，未發現農路愈來愈窄的問題。因工程剛完工，不可能拆掉重做，但擔心農路狹窄，危及交通安全，公所已自籌八十五萬元，將先改善最窄的農路尾端段的水利會排水路，增加道路寬度。

甲東里 後段路寬剩三米三

出包的農路是甲東里珊瑚路一百六十一巷，東側鄰接水利會排水路，西側是稻田，是農民和里民通行主要道路之一，因農路年久失修，地方向農委會爭取補助二百多萬元改善農路，由公所辦理發包，新建四百米長的擋土牆，重鋪農路柏油路面。

這條農路最近完工後卻讓里民愈看愈奇怪，黃姓農民說，怎麼農路改善愈改愈「倒頭走」，新農路路寬到後段變窄，原筆直的農路變歪斜。

疑為早年地籍圖有誤差

甲東里長顏黨春說，農路前二百公尺符合原先四米半的路寬，但過了中段後，新建的農路擋土牆偏離路基界線，使得農路後半段變得歪斜，更慘的是農路愈來愈窄，原四米半的路寬到農路尾端只剩三米三的路寬，農耕機、汽車和機車無法會車，影響通行安全。

六甲區長︰將增加寬度

蔡秀琴說，農路尾段約一百公尺瓶頸路段無法會車，對民眾通行造成危險，須先設法解決，已和嘉南農田水利會協商，將排水路的Ｖ型溝改為Ｕ型溝，由公所自籌經費先做Ｕ型溝的一半渠面工，以增加農路寬度，目前已進行工程設計。

農路改善本應是愈改愈寬，現在卻愈改愈小，工程設計審圖時疑有疏失，公所不排除行政調查後議處相關人員。

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  • 原四米半的路寬到農路尾端只剩三米三。（記者楊金城攝）

    原四米半的路寬到農路尾端只剩三米三。（記者楊金城攝）

  • 新農路路寬到後段變窄，原筆直的農路在改善後變歪斜，尾段只容一輛車經過，無法會車，大型農耕機更無法通行，影響耕種。（記者楊金城攝）

    新農路路寬到後段變窄，原筆直的農路在改善後變歪斜，尾段只容一輛車經過，無法會車，大型農耕機更無法通行，影響耕種。（記者楊金城攝）

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