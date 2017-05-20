〈南部〉軌道建設 陳菊：高雄有能力承擔

2017-05-20

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前瞻基礎建設引起藍綠交鋒，針對外界對高雄捷運運量的疑慮，市長陳菊昨天再度喊話說，前瞻計畫的重大基礎建設，是高雄十幾年來好不容易爭取而來，高雄大眾運輸運量正逐步提升，高雄捷運已轉虧為盈，為地方發展及轉型，呼籲不分黨派理性支持，給高雄一個機會。

林全：便利交通 才能讓旅遊更舒適

出席高雄旅展的行政院長林全也說，高雄旅展人氣愈來愈旺，去年有一千萬人次來台，而便利的交通建設，才能讓旅遊台灣更舒適，好比台北市的軌道建設完善，國外觀光客喜歡去，他期待高雄的捷運系統也能做得更好，這就是為什麼行政院在前瞻基礎建設特別條例中，提出軌道建設。

陳菊昨天在議會答詢時有感而發「改革比革命更困難」，蔡英文總統就任一週年，勇敢面對許多困難與問題，這些問題現在不解決，未來將會面臨更多挑戰，她支持蔡總統，也為蔡總統加油。

陳菊強調，捷運黃線經過高雄市人口稠密地區，涵蓋一一六萬人口，高雄須承擔六六六億餘元自籌款，在周邊土地開發、軌道營收四三五億餘元、非自償性課稅及非課稅收入廿億餘元外，才會考慮在未來八年舉債，籌措不足經費，所有財務都經審慎評估過。

陳菊說「不能接受任何唱衰高雄的言論」，高雄有能力承擔軌道建設，期盼議會不分黨派支持高雄、支持中央投資高雄的未來。

高捷轉虧為盈 日運量逾18萬人次

另針對高雄捷運運量的疑慮？交通局指出，高捷今年第一季平均日運量達十八．四五萬人次，破十年來紀錄，一○五年稅後淨利八千九百萬元，也首次轉虧為盈。

至於僅通車至C8站的輕軌，今年平均日運量也達五一二○人次。總計高雄市大眾運輸量，去年已突破一億二千萬人次，比高雄捷運通車前一年的三千四百萬餘人次，成長三．五倍。

捷運局則強調，民國一一三年加上輕軌、台鐵捷運化、岡山路竹延伸線、捷運黃線陸續完工，將使整體捷運路網從現在的四十二．八公里增加為九十九．三公里，預估高雄捷運在一二○年的平均日運量，可達六十六萬人次，是目前紅橘兩線日運量的三．六倍。