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〈南部〉旅遊旺季封 三仙台八拱橋修繕時機挨批

2017-05-20

6月至9月中 遊客無法走橋入島

〔記者黃明堂／台東報導〕三仙台風景區的地標「八拱橋」建橋卅年，未通過耐震檢測，且橋墩基座已鏽蝕，雖無立即性危險，東管處仍決定進行耐震補強改善工程，預計六月一日到九月十五日封橋，到三仙台遊客將無法走橋入島。

「八拱橋」是跨海連接本島與三仙島的步行橋樑，封橋期間，遊客將無法進入三仙島，但旅遊旺季即將到來，三仙台在六到八月的每月遊客量約七萬人次，部分旅遊業者認為，此時封橋時機不對，但東管處副處長林維玲說，遊憩區仍然開放，只是不能上橋登島，基於遊客安全及施工順利，封橋是必要的作法。

林維玲說，「八拱橋」於民國七十六年興建完成，卅年來僅做過表面維護，未做過結構補強，已產生裂逢，基樁水泥剝落，經海水侵蝕有生鏽現象，也未通過耐震評估，改善項目包括結構檢修、裂縫修補、橋面排水改善及粉刷塗裝，希望提昇觀光遊憩服務品質，以提供遊客更舒適安全之旅遊環境。

三仙島與本島之間的海域，退潮時水位不高，未建橋前，在地居民會涉水登島，不過，基於安全因素，東管處並不贊成遊客這樣做。

建橋之初顏色是紅色，後來改漆現狀的水藍色；林維玲表示，此次改善工程，原本也有人提議恢復舊有的紅色，但經過評估，水藍色拍照效果最美，且最融入海洋環境，所以，這次工程不會變色。

除了橋樑改善，三仙台舊有的遊客中心目前近乎閒置，林維玲說，正規劃設計修繕，未來與鄰近的比西里岸部落合作，提供展演活化空間。

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  • 三仙台八拱橋未通過耐震檢測，將封橋進行改善工程。（記者黃明堂攝）

    三仙台八拱橋未通過耐震檢測，將封橋進行改善工程。（記者黃明堂攝）

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