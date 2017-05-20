〈台北都會〉鼓勵企業節電 北市花860萬補助電費
2017-05-20
〔記者黃建豪／台北報導〕夏季用電高峰期將至，在行政院經濟部補助的智慧節電計畫去年就告一段落後，今年台北市政府延續作法，另研擬「台北市工商業綠色節電補助要點」草案，將拋出八百六十萬元經費，鼓吹民間企業、協會、商辦大樓管理委員會換購節電設備，若確實有成效，就能按節電比例，補助業者電費。
二○一五、二○一六年實施的智慧節電計畫，主要補助商業、商辦大樓管委會，建置智慧監控設備，並汰換節能設備，依節電成效給予五％至三十五％購置成本補助，每案最高三百萬元，兩年下來，節電三一九一萬度，平均節電率四．七％，成效超過預期的兩％目標。
北市府盼延續佳績，但只剩八百六十萬元當初沒用完的剩餘款，要維持工商業參與節電誘因並不容易，因此草擬綠色節電補助要點，作法從補助節電設備購置費，改成直接補貼電費。
產業發展局公用事業科表示，補助門檻仍是要購買節電設備，舉凡工業馬達、冷氣都可以，方式是統計六月份至九月份用電量，與去年用電量做比較後，用電減少，就按比例給補助，每案最高三十萬元，免得省電設備買一堆，卻沒節電效益。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
世大運主題曲創作團體 閉幕演出改開幕
世大運主題曲去年十一月決選出爐，由「I-WANT星勢力」團員舞炯恩創作曲《擁抱世界擁抱你》出線，世大運執委會表示，根據徵曲比賽規定，得獎詞曲版權歸屬創作者，獲選主題曲可贏得卅萬獎金，且安排歌曲於閉幕式…
網友回應
熱門新聞
- 昔天然水族箱不復見 小琉球全台創舉「種」珊瑚
- 國中會考今天登場 注意事項看這裡！
- 自由廣場》本土語言望春風
- 擲筊決定了 豬哥亮告別式620舉行
- 克服限制創作藝術 身心障礙者開啟人生另一條道路
- 夜店玩太high 21歲女為5千元當眾脫內褲
- 雄檢長被指恫嚇下屬 雄檢澄清︰純屬虛構
- 蔡英文：為台灣做事 不為民調做事
- 艾咪半路認媽 71歲喜劇天后《搶救千金》成功
- 獨董「綠退藍上」張善政領千萬
- 印度民眾聽信網路謠言 竟將6名無辜男子毆打致死
- 治脊椎側彎新技術 恢復期短 健保給付
- 遭潑油燒垃圾 澎湖員貝玄武岩成「焦」岩
- 自由廣場》心態鬆綁 提振投資
- 美運動網站︰扛MLB先發 胡智為夠力
- 李凈瑜：美方嚴重關切李明哲案
- 導師不當體罰 小六生遭打屁屁、燙手臂
- 越勞跳水躲追打 同鄉丟石斷生路
- 璞園老戰友示範 陳子威子弟兵 學做球星
- 衛福部長陳時中 率團赴瑞士WHA抗議
- 日職最多╱30而立巨人軍 11人等「岱」升一軍
- 補破網 金管會祭樂陞條款、揭萬年獨董
- 滿壘0 OUT未爆彈 上原10好球清雷
- 曾沛慈自導自演 嬌喘催票
- 陸地排碳 證實會影響東沙環礁
- 台未受邀WHA 瑞士媒體指北京強力施壓
- 高中畢業打中職 元老級的開示
- 馬刺練球時間 雷納德坐場邊
- 自由談》小英的功過
- 自由廣場》這一刀本來有機會阻止…
- 燦坤夏日空調節 10年保固─場勘服務選購合適機種 指定品牌送智能冷氣遙控盒
- 李奧納多情斷丹麥嫩模 瞄準英國跩辣模
- 各地有雨記得帶傘！ 明天降雨趨緩
- 驚！52歲《聲音花園》主唱克里斯 演唱後上吊身亡
- 選前之夜》 吳郝邀馬站台 洪稱不靠大老
- 豬哥亮什麼劇都演 唯獨不演鬼片原因大公開
- 自由廣場》新聞內容NCC都不管？
- 性感新娘 金素妍6.9嫁李尚禹
- 涉收賄3百萬 洪慈綪夫婦 貪污罪起訴
- 向習近平喊話 蔡英文：兩岸和平才是新課題
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉鼓勵企業節電 北市花860萬補助電費
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分