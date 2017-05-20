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〈台北都會〉鼓勵企業節電 北市花860萬補助電費

2017-05-20

〔記者黃建豪／台北報導〕夏季用電高峰期將至，在行政院經濟部補助的智慧節電計畫去年就告一段落後，今年台北市政府延續作法，另研擬「台北市工商業綠色節電補助要點」草案，將拋出八百六十萬元經費，鼓吹民間企業、協會、商辦大樓管理委員會換購節電設備，若確實有成效，就能按節電比例，補助業者電費。

二○一五、二○一六年實施的智慧節電計畫，主要補助商業、商辦大樓管委會，建置智慧監控設備，並汰換節能設備，依節電成效給予五％至三十五％購置成本補助，每案最高三百萬元，兩年下來，節電三一九一萬度，平均節電率四．七％，成效超過預期的兩％目標。

北市府盼延續佳績，但只剩八百六十萬元當初沒用完的剩餘款，要維持工商業參與節電誘因並不容易，因此草擬綠色節電補助要點，作法從補助節電設備購置費，改成直接補貼電費。

產業發展局公用事業科表示，補助門檻仍是要購買節電設備，舉凡工業馬達、冷氣都可以，方式是統計六月份至九月份用電量，與去年用電量做比較後，用電減少，就按比例給補助，每案最高三十萬元，免得省電設備買一堆，卻沒節電效益。

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