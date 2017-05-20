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〈台北都會〉大巨蛋去留i-Voting 柯：依法行政

2017-05-20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕護樹團體透過北市府i-Voting平台提案，要全民一起決定大巨蛋去留問題，目前進入附議階段，依規定要在六十天內，達成三千則附議，才能進入下一階段初審。護樹團體日前放話，希望在一週內達標，讓市府感受民意；該提案上架兩天便已獲近兩千則附議。市長柯文哲昨出席活動後重申，對他來講就是公正、公平、依法行政，照流程走。

柯指出，民主國家、多元聲音，對他來講就是公正、公平、依法行政，流程怎麼走就怎麼走，總是會有正面意見與反面意見，有各種聲音。

護樹團體十五日透過i-Voting，提案要求「大巨蛋BOT案以可歸責於遠雄巨蛋公司之事由，解除或終止契約」，十七日檢核通過，進入附議階段。依規定，要在六十天內達到三千則附議數，而該提案上架短短兩天，便已有一千七百九十三則附議。護樹團體日前表示，希望在一週內達標，讓市府感受民意。

由於護樹團體仍在大巨蛋移樹工地現場和包商對峙，今邁入第六天。對於市府會不會拿出對策，柯昨坦言，很多工程還是要取得民意支持，這也是不管政府或公司都要去應付的問題，但未正面回應要怎麼應付。

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  • 護樹團體透過北市府i-Voting平台提案，要全民一起決定大巨蛋的去留。（記者方賓照攝）

    護樹團體透過北市府i-Voting平台提案，要全民一起決定大巨蛋的去留。（記者方賓照攝）

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