〈台北都會〉新北》端午節提前開fun 今明包粽趣

2017-05-20

永和今免費送500顆

〔記者何玉華／新北報導〕端午節四天連假將從廿七日開始，本週末起就有不少暖身活動，新北市府河川高灘地工程管理處規劃慶端午系列活動，包括中正橋下「包粽趣」，八里文化公園露營區有粽子手作及香包ＤＩＹ、「立蛋大賽」等；多個行政區也有民俗體驗活動，今天淡水區公所「Fun粽一夏迎端午」，明天新莊「舞樂菖蒲情、端午包粽趣」，端午節當天則有貢寮國際龍舟錦標賽與蘆洲李宅民俗活動，一連串活動讓大家歡度端午。

永和區中正橋下，今上午十點至下午一點將舉辦「慶端午之一起包粽趣」活動，現場開放七十個名額，由專業師傅指導包粽技巧，另提供五百顆免費肉粽於整點時發放；下午兩點，淡水老街廣場將舉辦「Fun粽一夏迎端午」活動，由無極天元宮、呷七碗與民眾一起愛心包粽，分送給淡水地區弱勢團體。

新莊明天玩手工藝

新莊區公所明（廿一）日舉辦「舞樂菖蒲情、端午包粽趣」活動，有民俗工藝老師指導多項手工藝，民眾捐兩張未兌獎發票，即可免費體驗；以泡泡帳篷聞名的八里文化公園露營區，廿六日至廿九日推出住客體驗粽子手作及香包ＤＩＹ，端午節當天還有「立蛋大賽」。

端午節當天，蘆洲李宅有香包ＤＩＹ等民俗活動，貢寮澳底漁港的龍舟錦標賽，民眾除了可前往觀戰，還可順遊福隆國際沙雕展，來趟舊草嶺隧道環狀單車行。