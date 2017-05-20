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〈台北都會〉復育「有學問的魚」 金門放流

2017-05-20

〔記者吳正庭／金門報導〕金門水試所昨在古寧頭岸際辦理「三棘鱟復育放流」活動，官方領頭、學生參與，還有來自香港的金門媳婦前往「試手氣」，現場就是一座寓教於樂的自然教室。

「鱟」是金門特有海洋底棲性無脊椎動物、具有四億多年歷史的灘地活化石，外型獨特，又稱「鋼盔魚」，常成雙出現，也叫「夫妻魚」，甚至被喚作「有學問的魚」。

金門水試所舉辦放流活動，金寧鄉長陳成勇、金湖鎮長蔡西湖、金門國家公園管理處副處長蘇承基、縣府建設處副處長王垣坤都到場。金門農工學生、幼兒園小朋友看到張牙舞爪的鱟現身，好奇、興奮全寫在臉上；一名來自香港的金門媳婦，也在先生陪同下伸手試手氣，直呼「恐怖」！

水試所所長楊文璽說，這次放流一到二齡的三棘鱟八萬尾與成鱟五對，透過實地參與保育活動，希望「活化石」生態資源能生生不息。

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  • 香港嫁過來的金門媳婦與先生各執一隻又叫「夫妻魚」的雌雄鱟。（記者吳正庭攝）

    香港嫁過來的金門媳婦與先生各執一隻又叫「夫妻魚」的雌雄鱟。（記者吳正庭攝）

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