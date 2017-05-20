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〈台北都會〉基隆海事推魚菜共生 學以致用

2017-05-20

〔記者俞肇福／基隆報導〕國立基隆高級海事職業學校校長陳世程去年上任後，在學校空地推動「魚菜共生系統」，由學生管理，養殖水槽中的魚排泄物，成為水耕蔬菜的肥料，蔬菜收成後第一次在校內販售，被教職員搶購一空。

陳世程說，這套魚菜共生系統整合學校相關科系共同管理，飼養加州鱸魚，較適合北台灣天候，魚隻投餵老師調製的飼料，而蔬菜種在保麗龍板上，根懸在水中吸收養分，魚的排泄物正好提供蔬菜所需的營養鹽。

也因此，蔬菜都是有機蔬菜，沒有使用農藥，而水耕蔬菜的水可循環回到養殖槽，既環保又養生。目前魚菜共生系統為第一階段，未來將與太陽能系統結合，提供網室內的電力。

陳世程說，食品科負責蔬菜耕種，養殖科、漁業科師生負責飼養魚類，藉此整合校內各科專業，進而發展成為特色課程。高三學生陳飛說，魚菜共生系統十分有趣，把愛地球做環保理念落實其中，且照顧起來不費力。

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  • 基隆海事職校校長陳世程推動魚菜共生系統，希望整合校內各科專業，發展成為特色課程。（記者俞肇福攝）

    基隆海事職校校長陳世程推動魚菜共生系統，希望整合校內各科專業，發展成為特色課程。（記者俞肇福攝）

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