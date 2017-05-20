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〈台北都會〉基隆》原民孝女允文允武 獲總統教育獎

2017-05-20

碇內國中方佳柔熱心上進

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市碇內國中原住民學生方佳柔勇於面對逆境、奮發向上，榮獲「總統教育獎」殊榮。方佳柔說，現在手心向上接受幫助，以後有能力也要幫助別人，回饋社會。

方佳柔的父親於去年過世，靠著母親在台北當家事清潔員維持家計。家裡是中低收入戶，經濟不甚寬裕，佳柔懂事而早熟，平時下課會帶弟弟做功課，煮晚餐、幫忙家務。

方佳柔相當上進，在校功課名列前茅，還參加桌球隊、田徑隊及美術社，允文允武，兩度拿到基隆市阿美族語朗讀比賽冠軍，去年全國阿美族語朗讀比賽季軍。

方佳柔的服務熱忱也不落人後，在班上總是主動協助同學，已擔任班長三次，深受同儕喜愛。「現在我手心向上，需要幫助；但未來，我將服務社會，做個手心向下、有能力幫助別人的人。」佳柔說，能夠幫助對方擊敗挫折，看到他們滿足的笑容，就是最大的成就與喜悅！

夢想未來設立族語育樂園

碇內國中校長王淑芬說，佳柔年紀雖輕，卻有極大抱負，希望未來能設立族語育樂園，傳承原住民文化，幫助離鄉背井到都市謀生的原住民同胞，「佳柔以後一定會對社會有所貢獻，成為年輕孩子的典範。」

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  • 基隆碇內國中生方佳柔年紀雖輕，卻有極大抱負，希望未來能設立族語育樂園，傳承原住民文化。（碇內國中提供）

    基隆碇內國中生方佳柔年紀雖輕，卻有極大抱負，希望未來能設立族語育樂園，傳承原住民文化。（碇內國中提供）

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