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〈台北都會〉《台北筆記》誰在綁架世大運

2017-05-20

台北世大運是台灣至今舉辦最高規格的國際賽事，不僅是台灣提升體育硬體建設、培育體育人才、建立舉辦國際體育賽事能力的重要關鍵，對處於外交困境的台灣而言，更是讓世界看見台灣的重要機會。因此，世大運是全民的世大運，不是特定團體的世大運，任何人只要能用一己之力，不論任何形式的參與，都應該如柯市長昨日所言，到了準備世大運最後階段，愛台灣的氣氛要拚出來。

然而最近，為了一首世大運主題曲，讓市府上下敢怒不敢言。承辦世大運開閉幕式執行單位，為呼應柯市長由下而上、全民參與的政策目標，特別舉辦世大運主題曲徵選活動，歷經四個月海選、票選、決選，選出《擁抱世界擁抱你》這首充滿原住民風格的歌曲，為了讓歌曲更具國際性，特別邀請國際製作人重新編曲製作。原本好事一樁，卻有特定團體，疑似透過民代施壓，不斷要求市府為特定團體排活動、做宣傳、並要求領取相關表演費用而頭痛不已，導致為世大運宣傳的主題曲，成了特定經紀公司宣傳旗下藝人的跳板。

世大運是徵選主題曲，不是徵選代言人，主題曲可以由任何人、在任何場合演唱、播放，不必然要由特定團體演出。如果民代認為主題曲宣傳不足，可要求市府在各大公家機關播放，如果不怕市民討厭，也可要求垃圾車、公車、捷運都播放，而不是要求市府為特定團體編預算、搭舞台，本末倒置，搞不清楚狀況。

世大運要讓世界看見台灣，即使是前市長郝龍斌也不會因換人執政就唱衰世大運，所以大家都應放下一己之私，為世大運加油打氣。（資深記者陳曉宜）

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世大運主題曲去年十一月決選出爐，由「I-WANT星勢力」團員舞炯恩創作曲《擁抱世界擁抱你》出線，世大運執委會表示，根據徵曲比賽規定，得獎詞曲版權歸屬創作者，獲選主題曲可贏得卅萬獎金，且安排歌曲於閉幕式…

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