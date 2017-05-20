〈台北都會〉《台北筆記》誰在綁架世大運
2017-05-20
台北世大運是台灣至今舉辦最高規格的國際賽事，不僅是台灣提升體育硬體建設、培育體育人才、建立舉辦國際體育賽事能力的重要關鍵，對處於外交困境的台灣而言，更是讓世界看見台灣的重要機會。因此，世大運是全民的世大運，不是特定團體的世大運，任何人只要能用一己之力，不論任何形式的參與，都應該如柯市長昨日所言，到了準備世大運最後階段，愛台灣的氣氛要拚出來。
然而最近，為了一首世大運主題曲，讓市府上下敢怒不敢言。承辦世大運開閉幕式執行單位，為呼應柯市長由下而上、全民參與的政策目標，特別舉辦世大運主題曲徵選活動，歷經四個月海選、票選、決選，選出《擁抱世界擁抱你》這首充滿原住民風格的歌曲，為了讓歌曲更具國際性，特別邀請國際製作人重新編曲製作。原本好事一樁，卻有特定團體，疑似透過民代施壓，不斷要求市府為特定團體排活動、做宣傳、並要求領取相關表演費用而頭痛不已，導致為世大運宣傳的主題曲，成了特定經紀公司宣傳旗下藝人的跳板。
世大運是徵選主題曲，不是徵選代言人，主題曲可以由任何人、在任何場合演唱、播放，不必然要由特定團體演出。如果民代認為主題曲宣傳不足，可要求市府在各大公家機關播放，如果不怕市民討厭，也可要求垃圾車、公車、捷運都播放，而不是要求市府為特定團體編預算、搭舞台，本末倒置，搞不清楚狀況。
世大運要讓世界看見台灣，即使是前市長郝龍斌也不會因換人執政就唱衰世大運，所以大家都應放下一己之私，為世大運加油打氣。（資深記者陳曉宜）
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
世大運主題曲創作團體 閉幕演出改開幕
世大運主題曲去年十一月決選出爐，由「I-WANT星勢力」團員舞炯恩創作曲《擁抱世界擁抱你》出線，世大運執委會表示，根據徵曲比賽規定，得獎詞曲版權歸屬創作者，獲選主題曲可贏得卅萬獎金，且安排歌曲於閉幕式…
網友回應
熱門新聞
- 昔天然水族箱不復見 小琉球全台創舉「種」珊瑚
- 國中會考今天登場 注意事項看這裡！
- 自由廣場》本土語言望春風
- 擲筊決定了 豬哥亮告別式620舉行
- 克服限制創作藝術 身心障礙者開啟人生另一條道路
- 夜店玩太high 21歲女為5千元當眾脫內褲
- 雄檢長被指恫嚇下屬 雄檢澄清︰純屬虛構
- 蔡英文：為台灣做事 不為民調做事
- 艾咪半路認媽 71歲喜劇天后《搶救千金》成功
- 獨董「綠退藍上」張善政領千萬
- 印度民眾聽信網路謠言 竟將6名無辜男子毆打致死
- 治脊椎側彎新技術 恢復期短 健保給付
- 遭潑油燒垃圾 澎湖員貝玄武岩成「焦」岩
- 自由廣場》心態鬆綁 提振投資
- 美運動網站︰扛MLB先發 胡智為夠力
- 李凈瑜：美方嚴重關切李明哲案
- 導師不當體罰 小六生遭打屁屁、燙手臂
- 越勞跳水躲追打 同鄉丟石斷生路
- 璞園老戰友示範 陳子威子弟兵 學做球星
- 衛福部長陳時中 率團赴瑞士WHA抗議
- 日職最多╱30而立巨人軍 11人等「岱」升一軍
- 補破網 金管會祭樂陞條款、揭萬年獨董
- 滿壘0 OUT未爆彈 上原10好球清雷
- 曾沛慈自導自演 嬌喘催票
- 陸地排碳 證實會影響東沙環礁
- 台未受邀WHA 瑞士媒體指北京強力施壓
- 高中畢業打中職 元老級的開示
- 馬刺練球時間 雷納德坐場邊
- 自由談》小英的功過
- 自由廣場》這一刀本來有機會阻止…
- 燦坤夏日空調節 10年保固─場勘服務選購合適機種 指定品牌送智能冷氣遙控盒
- 李奧納多情斷丹麥嫩模 瞄準英國跩辣模
- 各地有雨記得帶傘！ 明天降雨趨緩
- 驚！52歲《聲音花園》主唱克里斯 演唱後上吊身亡
- 選前之夜》 吳郝邀馬站台 洪稱不靠大老
- 豬哥亮什麼劇都演 唯獨不演鬼片原因大公開
- 自由廣場》新聞內容NCC都不管？
- 性感新娘 金素妍6.9嫁李尚禹
- 涉收賄3百萬 洪慈綪夫婦 貪污罪起訴
- 向習近平喊話 蔡英文：兩岸和平才是新課題
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉《台北筆記》誰在綁架世大運
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分