〈台北都會〉世大運主題曲創作團體 閉幕演出改開幕

2017-05-20

〔記者何世昌／台北報導〕世大運主題曲去年十一月決選出爐，由「I-WANT星勢力」團員舞炯恩創作曲《擁抱世界擁抱你》出線，世大運執委會表示，根據徵曲比賽規定，得獎詞曲版權歸屬創作者，獲選主題曲可贏得卅萬獎金，且安排歌曲於閉幕式演出，但未明定由誰演唱。外傳有壓力告知市府認為該團體唱閉幕式曝光不足，要求改為開幕嘉賓，世大運執委會昨不願證實；但經紀公司受訪坦言，兩週前市府臨時通知改為開幕演出，並提供車馬費，但否認有施壓。

世大運斥資五百萬元徵選主題曲、邀請U2御用製作人Howie B編曲、並拍攝ＭＶ。北市府跨界邀請西洋樂團U2御用製作人Howie B重新編曲，「I-WANT星勢力」錄製後，今年三月公布新曲。

但是歌曲ＭＶ屢遭世大運品牌諮詢小組以「主題曲屬舞曲與敘事ＭＶ不相稱」為由退回修改多次，直到五月八日在文化局YouTube頻道公布。

主題曲選出後，市府即安排以得獎團體身分首登跨年北市晚會，接著受邀錄唱主題曲、參與ＭＶ演出，並出席相關記者會。但知情人士透露，「I-WANT星勢力」仍認為曝光不足，不斷要求更高的曝光度，世大運高層也無奈表示，「（議員）索資再索資，刁難再刁難」，讓大家備感壓力。

對此「I-WANT星勢力」經紀人莊宇程表示，根據徵曲規定、記者會公布消息，經紀公司一直認知「I-WANT星勢力」是閉幕嘉賓；但兩週前，市府透過廠商與經紀公司聯繫，通知將改為開幕演出，並提供車馬費，但經費沒有那麼多。莊強調，並沒有施壓，也不清楚為何異動，「任何消息，我們團隊都是最後才知道的」。

文化局副局長、世大運文化處長李麗珠表示，只能證實確有邀請「I-WANT星勢力」演出，其餘開閉幕內容將於六月十三日的「開閉幕記者會」一併對外說明。