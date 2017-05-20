〈台北都會〉若遇雨取消 世大運開閉幕4億元恐白花

2017-05-20

總彩排後撥款97％

〔記者何世昌／台北報導〕世大運開閉幕八月登場，開閉幕演出、票務系統、第二現場轉播等加總費用約四億元；但因場地位在露天的台北田徑場，一旦遇雨取消，四億元將「泡湯」。但國民黨市議員徐弘庭昨質詢指，根據開閉幕合約，演出總彩排時文化局即撥款九十七％費用，約三．五億元，顯違常理、質疑涉嫌圖利，要求北市府徹查。

世大運開閉幕時間分別是八月十九日、八月卅日晚間，場地訂在台北田徑場。開閉幕標案已於二○一六年一月底決標，前文化局長謝佩霓任內簽約，由安益國際展覽股份有限公司以三．六億元得標，現已執行主題曲徵選、表演團體邀約等項目；票價區間五百至三千元，但節目單尚未公布，僅透露表演會施放八千發環景煙火，閉幕還會演出主題曲《擁抱世界擁抱你》。

世大運除了砸三．六億巨資準備表演，開閉幕售票系統也高達三千萬元；本月也花八百萬元決標「開幕第二現場」轉播案，將在市府廣場搭棚，準備轉播派對，邀全民參加。上述開閉幕費用加總近四億元。

但國民黨市議員徐弘庭昨質詢指出，調閱合約發現，世大運開幕主責單位文化局，與安益簽約八期付款，開幕式「總彩排」後，即可申請第七期款項，累計支付三億五一七六萬元，占總經費三．六億元的九十七．七％；其餘尾款八二○萬元，待開閉幕結束後支付。

徐指出，八月適逢颱風季，台北田徑場又屬露天場地，遇豪雨取消表演、簡化典禮，豪大雨或颱風則全面取消；但根據合約，多數款項於開閉幕前已撥款，一旦開閉幕取消，四億元將「泡湯」。

議員質疑圖利廠商

徐也比對「二○○九年聽障奧運」開閉幕合約；聽障奧運開閉幕共開十二標，每標分二至四期撥款，且尾款保留最低十％、最高七十％，而平均保留廿至卅％。兩者相比，世大運開閉幕的撥款方式顯違常理，質疑是圖利「高雄世運幫」，要求北市府徹查。

文化局：嚴審簽准才撥

對此文化局長鍾永豐昨在議場回應，付款設計參考重大開閉幕辦法；文化局副局長、世大運文化處長李麗珠則說，開閉幕是經過公開招標，且文化局需檢附資料，經嚴審簽准後才撥款。

但體育局長、世大運副執行長鄭芳梵卻持不同意見指，總彩前、開閉幕案子尚未執行，應該不必付款。