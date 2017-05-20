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〈台北都會〉軍方廢油管漏油「未開罰」 基市府：依法行政

2017-05-20

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆港、旭川河去年十一月底發生漏油污染事件，事後追查確定是軍方廢棄油管殘油所致，基隆市政府當時表示將依水污染防治法開罰最高六百萬元罰鍰，但市議員呂美玲昨天在市政總質詢上爆料，市府後來根本沒有罰錢，痛批：「說一套做一套，只許州官放火，不許百姓點燈。」

「非事業單位」不受水污法規範

環保局長賴煥紘解釋，原本的確是要依水污染防治法罰最高六百萬元，後來軍方提訴願陳述意見，理由是國防部不是中油、台塑等事業單位，不受水污染防治法規範，另外，這次污染發生在道路上，不是天然土壤，在土壤及地下水污染整治法法令部分，評估軍方也可獲得免罰。

賴煥紘說，考量軍方在漏油事件中積極處理，付出三百多萬元處理費用的代價，雖有過失但非故意，加上國軍是為了整軍備戰才設置油管，不是以營利為目的，也沒有從中得利，今年二月定調不開罰。

呂美玲則說，軍方造成污染是事實，事發時信誓旦旦喊要重罰，事後卻輕輕放下，前後矛盾欺騙老百姓，縱容又失職。

對此，市長林右昌說，軍方漏油事件很嚴重，所以依據相關法令做最高罰則的處置，後來軍方提出異議，市府對軍方的說明也有意見，全案送交環保署認定，「我們也必須依法行政」。

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