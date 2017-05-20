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〈台北都會〉烏來覽勝橋「抬高加寬」 預計年底發包

2017-05-20

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市烏來風景區老街南側的重要通道覽勝橋，歷經前年蘇迪勒和去年梅姬颱風，南勢溪洪流兩度漫過橋面，影響人車交通安全，水利署評估防洪高程不足，建議改建，新北市工務局初步規劃新橋面須抬高三公尺，採鋼拱橋設計，預計年底發包動工，工期一年半。

前年八月，蘇迪勒颱風重創烏來，多處道路崩塌、南勢溪土石淤積，老街淹水，觀光台車、內洞森林遊樂區等重要觀光設施毀損，嚴重影響烏來旅遊業及民眾生計，中央及新北市政府投注大批資源復建。

其中，十．二公里的彩虹橋已於五月通車，烏來台車和內洞森林遊樂區預計八月恢復營運。至於烏來老街淹水改善，包含臨南勢溪側的防洪牆加高、南勢溪河川浚深及覽勝橋改建三部分，第十河川局已完成約兩百五十八公尺長防洪牆，也浚深南勢溪砂石，目前只剩覽勝橋改建。

覽勝橋建於民國五十九年，位於烏來老街南側，跨南勢溪連接溫泉街。八十七年時，水利單位就曾評估覽勝橋低於一百年的防洪高程，近兩年，蘇迪勒和梅姬颱風帶來的洪流都漫過橋面，場面驚險，水利署認為覽勝橋位於河道的落墩也影響防洪斷面，建議新北市改建。

工務局多次與地方溝通，新橋仍維持人車均可通行，橋寬則從原本的四．五公尺增加至七公尺，橋長從六十一公尺增長為七十公尺。

工務局長朱惕之說，考量改建覽勝橋達到新的防洪高程，要加高三公尺，如果要當車行橋，兩側都要有四十公尺的爬坡車道，受限於兩岸空間狹窄，橋型改採Ｕ字型的鋼拱橋，預估經費一億五千萬元，市府爭取水利署補助一半。

市長朱立倫昨天到場聽取簡報，要求工務局加快腳步，最好今年底就能動工，盡快完工，未來可配合南勢溪兩岸的景觀步道和親水公園，提供造訪烏來遊客舒適的觀光休憩空間。

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  • 烏來老街南側重要通道覽勝橋預計年底改建，將抬高3公尺，利用畫面上方的廁所及人工隧道建爬坡道。（記者翁聿煌攝）

    烏來老街南側重要通道覽勝橋預計年底改建，將抬高3公尺，利用畫面上方的廁所及人工隧道建爬坡道。（記者翁聿煌攝）

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