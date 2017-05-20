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〈北部〉企業提供獎學金 預約優秀高職生

2017-05-20

〔記者花孟璟／花蓮報導〕產業界到學校「量身訂做」人才！花蓮高工有知名電機公司到校舉辦「在學獎學金說明會」，提早到高中階段先面試學生，大學四年期間協助學生規劃修課目標及內容，暑假就到企業實習，如表現良好，畢業後優先以產業替代役進用，役畢也將繼續留用。

徵才的東元電機人力中心主任林典儀說，希望和國立高工合作，提早甄選出技藝優異的學生加以培養，因此到學校舉辦詳細的獎學金說明會，並且和包括電機科、機械科、製圖科的學生會談，預計在六月底前完成面試，並與合適的學生簽約；等到學生上大學之後，學生需接受公司輔導、規劃學習目標，每學期只要課業與實習成績達標，則給予獎學金，完成學業後能以產業替代役進用，役畢則到公司生產、技術工程部門服務。

參加面談的電機科學生林寶國說，希望爭取到獎學金的機會，以後大學四年的學習也能和業界的需求接軌，只要夠努力，畢業也不必擔心找不到工作，還能發揮機電整合的專長興趣。

花蓮高工實習主任陳文帆說，這次是首度和台灣最大的機電設備製造商東元電機合作，大企業找上學校尋覓人才，也給東部學生不一樣的機會。

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標題：〈北部〉企業提供獎學金 預約優秀高職生


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