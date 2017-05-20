〈北部〉蝦味先、正露丸下架 花縣議員：還買得到

2017-05-20

〔記者花孟璟／花蓮報導〕食安連環爆！蝦味先四種口味原料過期，「極品正露丸」及「極東正露丸」二項也被查出過期，前天起陸續被下架，但花蓮縣議員邱永双昨天早上到商店，卻還買到蝦味先、正露丸，昨在議會質詢時公開出示產品，質疑「不是說下架了嗎？怎麼還買得到」？質疑下架不確實。

縣府：有誤會 不在下架名單內

花蓮縣衛生局長李宏滿則大呼「有誤會」！李宏滿說，經檢視議員買到的蝦味先、正露丸，蝦味先是「原味」蝦味先，不在食藥署要求下架的名單內，議員買到的正露丸則是「大幸製藥」生產，並非出問題的中榮貿易的「極品正露丸」、「極東正露丸」。

但邱永双認為，蝦味先出包的新聞報那麼大，一般民眾看到蝦味先就怕，「連他都搞不清楚出問題的到底是什麼口味、廠牌」，一般民眾怎麼弄得明白？況且蝦味先的生產商裕榮食品先前也承諾，全品項「所有產品」都會先行下架希望挽回消費者信心，怎麼市面上還有？

對此花蓮縣府衛生局說，將加強宣導，也呼籲民眾不要恐慌，並保證「市面上所有的問題產品都會在昨天下午三點前全數下架完畢」。

花蓮縣衛生局統計，裕榮食品的「蝦味先日式照燒」、「蝦味先蜜烤魷魚」、「蝦味先泡菜」、「蝦味先墨西哥煙燻」四種蝦味先，以及一款「發芽大豆養生粉（紅麴）」使用過期原料，截至昨天下午三點止，共下架一千一百六十二包；另外，極東正露丸查核下架十二萬六千七百顆，極品正露丸下架十八萬八千七百九十顆，共計卅一萬五千四百九十顆。