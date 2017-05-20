〈北部〉私地種蜀葵 打造一丈紅花海

2017-05-20

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣蔬菜運銷合作社理事主席李順德私人所有的農地位於花蓮市十六股大道周邊，他自行栽種百餘株蜀葵，最近上千朵花苞陸續開花，形成一片花海，他無償借用給花蓮市公所五年，打造綠美化使用，希望塑造城市更美的花海地景。

花蓮市長魏嘉賢說，感謝李順德讓市公所可以有機會認養這兩筆土地，市公所計畫把這兩筆土地規劃為社區公園與市民花園，隨著季節種植合適的植物。未來也將積極規畫利用花卉植物打造可供親子遊玩的迷宮，讓花蓮鄉親及小朋友們可以與大自然更加親近。

魏嘉賢也呼籲民眾，市民如果有閒置未使用的土地，都可以交給花蓮市公所來認養，市公所會努力打造更多的社區花園，也請大家珍惜、愛護這邊的花卉，不要任意採摘或踐踏。

李順德說，之前他去南部參訪，看到整片的蜀葵開花，相當美麗，因此年初就在自己閒置土地上，種植百株，目前都長得比一個成年人還要高，結了上千朵花苞，目前已經陸續開花，整個將近兩公尺的花莖上幾乎開滿了花，於是為它博得「一丈紅」。

李順德說，初夏時節盛開的蜀葵，最佳賞花時間大約是在端午節前後，所以又名「端午錦」或「龍船花」，非常歡迎大家來此賞花，享受萬紫千紅美景。