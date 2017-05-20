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〈北部〉弱勢單親童樂助人 師讚現代阿信

2017-05-20

簡辰翰 宜縣唯一總統教育獎得主

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣廣興國小六年級學生簡辰翰，出身經濟弱勢單親家庭，成熟懂事的他，在艱困環境逆來順受，不怨天尤人，課業成績名列前茅，被老師視為「現代阿信」，經校方推薦，獲選今年全縣唯一總統教育獎得主。

簡辰翰家庭遭逢變故，祖父母相繼過世，父親長期待業，在家照顧中風的伯父，靠著姑姑當護理師賺錢養家，學校幫他申請獎助學金，供應免費早午餐，沒有母親陪伴的簡辰翰，在逆境中力爭上游，獲推薦參加總統教育獎甄選，昨得知雀屏中選，七月將進總統府接受表揚，父親喜極而泣，校長陳鐘金也以他為榮。

「辰翰獲頒總統教育獎實至名歸！」班導師張靜宜說，簡辰翰家境不富裕仍樂於助人，一大早進教室先清理垃圾再吃早餐，班上兩名特殊生不了解老師指令，簡辰翰會幫忙解釋，甚至省下零用錢捐給華山基金會，作為老人公益基金。

歷經苦難不怨尤 父鼻酸不捨

張靜宜說，簡辰翰沒錢補習，他加倍努力，成績保持全班前三名，本學年還得到宜縣美術比賽水墨畫國小組佳作，難能可貴的是，這個小孩乖巧懂事，爺爺生病臥床期間，與父親聯手照顧清理壓瘡，每天準時上下學，從不叫苦，宛如「現代阿信」，是她執教鞭十九年來，最讓人感動的學生。

簡辰翰像個小大人，看起來比同學早熟，個性內向話不多，接受採訪時勉強擠出笑容，隨口說出「我平常很少笑」，簡爸爸聽了之後感到鼻酸，他說，兒子在家裡經歷很多苦難，原本稚氣臉龐因環境所迫佈滿風霜，他萬般不捨。

談到未來志願，簡辰翰說，這些年來，因有愛心人士伸出援手，助他的家庭度過一波波難關，他長大後想當法官或律師，改善家中經濟，更想為弱勢族群伸張正義，回報各界的援助。

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  • 宜蘭縣廣興國小學生簡辰翰，在艱苦環境裡成長，不怨天尤人，被老師視為「現代阿信」，獲選今年全縣唯一總統教育獎得主。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣廣興國小學生簡辰翰，在艱苦環境裡成長，不怨天尤人，被老師視為「現代阿信」，獲選今年全縣唯一總統教育獎得主。（記者江志雄攝）

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