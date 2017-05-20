〈北部〉打造浪漫台三線 今逛關西老街 明遊竹東市集
2017-05-20
〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕打造浪漫台三線，新竹縣文化局今天在關西鎮中正路老街、明天在竹東鎮文創藝術村，分別舉辦「職人的日常」、「村落日光」文創市集活動，讓民眾體驗好吃好玩又有文化味的小確幸。
新竹縣文化局長張宜真說，關西鎮中正路老街是全國最短的中正路，短短街區不但有上百年歷史，更吸引熱血青年返鄉創業打造文創小店，目前已有十多家頗具深度內涵的的文創店面，今天上午十一點到下午五點在當地舉辦「職人的日常」文創市集，邀請民眾在好吃、好玩又好看的老街裡，欣賞文創達人的精湛手藝。
張宜真說，明天上午十一點到下午五點在竹東火車站旁的文創藝術村，也將舉辦主題為「村落日光」的文創市集，這個保留台鐵老宿舍磚牆打造的藝術村，有濃烈歷史氛圍，民眾在結合文化、藝術、生活的小聚落裡緩步慢行、邊走邊玩，就像是在古早村落小市集裡閒逛，享受難得的假日悠閒時光。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
節能補助廠商誘報假帳 18社區涉案
桃園市提供社區節能燈具補助款，市府補助一半經費，卻發生廠商協助十八處社區申報假帳，檢調已展開調查；多位市議員昨天指出，廠商為了搶業績而誘騙社…
網友回應
熱門新聞
- 昔天然水族箱不復見 小琉球全台創舉「種」珊瑚
- 國中會考今天登場 注意事項看這裡！
- 伊朗總統大選投票踴躍 兩度延長投票時間
- 【微小說】琴哭了
- 亞曼尼縱容毒趴 高市府鐵腕廢照
- 飯局妹作證 土豪哥炫耀︰「軟糖只有我拿得到」
- 國民黨主席今改選 吳洪郝激戰
- 【小小說】獵人安格斯
- 【朵朵小語】宇宙微塵
- 載鹽酸槽車翻覆！國1北上嘉義水上路段管制警戒
- 獨董「綠退藍上」張善政領千萬
- 射箭世界盃上海站》個人賽全趴 我女團今拚銅
- 南門護理之家小檔案
- 陳時中赴WHA 會向大陸表達憤怒
- 照護機構評鑑 將增防災應變
- 克服限制創作藝術 身心障礙者開啟人生另一條道路
- 自由廣場》輿論殺人及輿論制裁
- 「老娘來送你了」 85歲素珠淚送豬哥亮
- 蟠母娘娘賜婚？人夫修行變偷情
- 醜聞紛擾下 川普首度出訪
- 30而立 走進時光隧道 看見明星球員萌樣
- 普廷前妻藉基金會 撈數百萬美元房租
- 阿山吉性侵疑案 瑞典中止調查
- 20勝 20救援 史博威、陳禹勳拚史上第3次
- 自由談》小英的功過
- 華航與林口長庚結盟 提供機上醫療支援
- 7月新人選秀 蔗總完成定調
- 〈謠言終結站〉孕婦飲食決定寶寶膚色？ 醫：取決於基因
- 王夢麟三度動刀 完美開嗓 民歌手齊聚練唱 施孝榮驗收
- 美運動網站︰扛MLB先發 胡智為夠力
- 衛福部長陳時中 率團赴瑞士WHA抗議
- 自由廣場》這一刀本來有機會阻止…
- 安養院夜半起火 4死
- 泰坦編舞抓難度 怕變健康操
- 拿林奕含手抄情書當證物 他爆陳星訴訟策略是...
- 滿壘0 OUT未爆彈 上原10好球清雷
- 驚！52歲《聲音花園》主唱克里斯 演唱後上吊身亡
- 恆春最大安養機構／火警當時少2人 護病比不符規定
- 印度民眾聽信網路謠言 竟將6名無辜男子毆打致死
- 會考罕例！「怕生」考生 改回母校考試
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉打造浪漫台三線 今逛關西老街 明遊竹東市集
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分