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〈北部〉打造浪漫台三線 今逛關西老街 明遊竹東市集

2017-05-20

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕打造浪漫台三線，新竹縣文化局今天在關西鎮中正路老街、明天在竹東鎮文創藝術村，分別舉辦「職人的日常」、「村落日光」文創市集活動，讓民眾體驗好吃好玩又有文化味的小確幸。

新竹縣文化局長張宜真說，關西鎮中正路老街是全國最短的中正路，短短街區不但有上百年歷史，更吸引熱血青年返鄉創業打造文創小店，目前已有十多家頗具深度內涵的的文創店面，今天上午十一點到下午五點在當地舉辦「職人的日常」文創市集，邀請民眾在好吃、好玩又好看的老街裡，欣賞文創達人的精湛手藝。

張宜真說，明天上午十一點到下午五點在竹東火車站旁的文創藝術村，也將舉辦主題為「村落日光」的文創市集，這個保留台鐵老宿舍磚牆打造的藝術村，有濃烈歷史氛圍，民眾在結合文化、藝術、生活的小聚落裡緩步慢行、邊走邊玩，就像是在古早村落小市集裡閒逛，享受難得的假日悠閒時光。

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  • 新竹縣政府文化局明天將在竹東鎮文創藝術村舉辦「村落日光」文創市集。（新竹縣政府文化局提供）

    新竹縣政府文化局明天將在竹東鎮文創藝術村舉辦「村落日光」文創市集。（新竹縣政府文化局提供）

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