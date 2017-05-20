〈北部〉頭份檢舉達人神隱 警：好像車禍受傷
2017-05-20
五年檢舉四萬多件違停
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭份市有一知名檢舉達人，專門拍照檢舉違規停車，近五年來，累計檢舉四萬多件違停案，為國庫進帳四千多萬元，不過，去年下旬，突然銷聲匿跡，據警方了解，聽聞這名檢舉達人因車禍受傷，現少出門，不過偶爾還是會有電話檢舉違停。
警方表示，頭份檢舉達人為公職退休男性，因常在頭份市中央路上運動，但不滿人行道上總是被違規停車占用，於一○一年五月開始，騎機車在街頭巡視拍照、錄影，再上傳到縣警局網站檢舉，範圍也從頭份市中央路延伸到竹南鎮環市路等，檢舉汽車占用人行道、黃色網狀線、斑馬線及占用殘障停車格等。
因警方檢舉會留下逕行檢舉單告知，且檢舉達人往往累積了近一個月的數量後再舉報，被檢舉者幾乎都不知道被拍，不少人收到二、三十張罰單，聯名向立委陳超明陳情並尋求行政訴訟救濟。陳超明為此於前年提出《道路交通管理處罰條例》第七之一條修正案，舉發期限從違規日起三個月，限定為七天，已通過實施。
較少出門 偶爾電話檢舉
警方發現，去年九月中旬起，頭份檢舉達人突然銷聲匿跡，迄今都沒有網路檢舉案件。警方了解，聽聞因車禍受傷，現在不常出門趴趴走，不過偶爾還是會有電話檢舉違停。
警方表示，不只頭份檢舉達人會檢舉，不少人也會仿效舉發違規，呼籲民眾還是要遵守交通規則。
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