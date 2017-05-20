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〈北部〉竹塹城隍祭夯枷 26日起報名

2017-05-20

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕「竹塹中元城隍祭」揪團夯枷，消災解厄活動 ，廿六日（農曆五月一日）開始受理報名，當天城隍爺也將帶領大爺、二爺與Q版神偶搭乘重機車隊，前往台北府城隍廟沿途祈福，造勢宣傳廣邀全國民眾參與。

新竹市長林智堅表示，「竹塹中元城隍祭」八月廿一日（農曆閏六月卅日）展開 ，是新竹市唯一的民俗類無形文化資產，配合新竹都城隍廟於農曆七月期間辦理相關活動，以保存與發揚民俗文化，讓更多民眾參與並了解其意涵。

都城隍廟總幹事鄭耕亞表示，清光緒皇帝晉封新竹城隍為「威靈公」，成為省級城隍，同時下旨舉辦護國佑民法會，城隍爺每年中元節奉旨遶境賑孤，祈求國泰民安，祭典傳承至今一百多年，成為新竹珍貴獨特的無形文化資產。

新竹市文化局表示，「竹塹中元城隍祭」夯枷活動廿六日開始受理報名，當天上午九點並由城隍爺帶領大爺、二爺與Q版神偶，搭乘重型機車隊，前往台北府城隍廟，沿途祈福並透過造勢宣傳，廣邀全國民眾參與。

文化局表示，揪團夯枷，消災解厄活動八月廿二日（農曆七月一日）舉辦，今年再度開放網路線上報名，五月廿六日報名首日，凡以網路或現場報名，都可獲得「保你平安」手機立環一個。

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  • 今年城隍祭將首度由城隍爺帶領大爺、二爺與Q版神偶，搭乘重型機車隊，由新竹出發前往台北府城隍廟沿途祈福。 （記者蔡彰盛攝）

    今年城隍祭將首度由城隍爺帶領大爺、二爺與Q版神偶，搭乘重型機車隊，由新竹出發前往台北府城隍廟沿途祈福。 （記者蔡彰盛攝）

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