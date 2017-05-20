〈北部〉竹市擬花9億 打造南寮成黃金海岸
龍舟點睛淨港 市長釋利多
〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市長林智堅昨天主持龍舟點睛淨港儀式時指出，新竹市得天獨厚，擁有相當受歡迎的南寮漁港，為加速南寮地區的發展，市府預計投入九億元經費，擴大各項建設，期盼打造台灣的「黃金海岸」！
林智堅指出，在這九億元的南寮觀光振興計畫當中，台六十八線榮濱段投入近兩千萬元，南寮大道則有一億兩千多萬元，漁人碼頭兩億兩千多萬經費已經到位，另在前瞻基礎建設計畫爭取編列五億元，包括水域周邊服務設施暨景觀改善工程、新竹漁港直銷中心周邊環境改善工程、漁港作業區周邊環境改善工程計畫等項目，親子公園投入四千八百多萬元，總計九億一千多萬元，希望南寮能夠徹底改頭換面。
林智堅表示，南寮漁港為新竹市重要的漁業生產重鎮與觀光景點，承載新竹人對於水岸的記憶，市府預計「新竹漁人碼頭」將會帶來人潮和新商機，並結合舊港歷史建築，營造地方特色。
國際風箏賽場 7月完工
其中國際風箏賽場將於七月完工，並在八月辦理國際風箏節、草地音樂會等活動，提供觀光、休閒、遊憩新去處。
而重要交通要道台六十八線，在市府與營建署共同努力下已於去年七月通車，「南寮大道」也已動工，將紓解長期以來的塞車困境，屆時新竹漁港可望成為北台灣最具亮點的觀光漁港。
新竹市龍舟競賽將在端午節熱鬧登場，今年共有六十二隊參賽，競爭激烈，九連霸的消防局去年被實力堅強的警察局終止紀錄，今年立志奪回冠軍寶座，空軍四九九聯隊也派出三支隊伍挑戰，此外，還有在地企業、娜魯灣原住民組隊參賽，精彩可期。
當天並有刺激逼真的水上救生演練，由直升機進行空中吊掛作業，岸邊則有為期三天（廿八至三十日）的創意市集及趣味舞台遊戲。
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