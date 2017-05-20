〈北部〉節能補助廠商誘報假帳 18社區涉案

2017-05-20

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市提供社區節能燈具補助款，市府補助一半經費，卻發生廠商協助十八處社區申報假帳，檢調已展開調查；多位市議員昨天指出，廠商為了搶業績而誘騙社區上當，多位社區主委面臨詐欺、偽造文書、使公務人員登載不實等罪，呼籲市府建管處增加抽驗比例，杜絕廠商作假帳，也減少社區管委會人員吃官司。

市議員劉茂群、萬美玲、梁為超召開記者會，表示涉案的社區分布在桃園、中壢、八德等區，目前已有十八個社區被調查；萬美玲舉例說，桃園某社區可以申報四十萬元、補助廿萬元，但該社區只想申報廿萬元、申請補助十萬元，廠商竟誘惑社區主委，表示可以協助作假帳，只要出具四十萬元單據，市府就補助一半、廿萬元，如此一來，社區就不用出一分錢，廠商還宣稱很多社區都這樣做，不會出問題，許多社區主委因此誤信，委託廠商處理。

議員籲設抽查制度 市府將加強強度

劉茂群、梁為超指出，社區主委大都是熱心的志工，如今面臨官司，都憂心忡忡、失眠焦慮；另外，在社區修繕補助上，只要出具單據、施工前後照片即可，也讓廠商有動手腳的機會，呼籲建管單位建立抽查制度，抽查比例至少超過一成，杜絕廠商亂搞。

建管處處長王振鴻表示，會加強抽查的強度，抽查比例會超過一成，若查出廠商作假帳，該廠商的全部案件都會清查。

節能燈具是市府去年新增的項目，每個社區可申請一次，市府補助五十％費用，超過五百戶的特大型社區最高補助廿五萬元、二○一戶到五百戶是大型社區補助廿萬元、一○一戶至二百戶是中型社區補助十五萬元，一百戶（含）以下的小型社區補助十萬元。