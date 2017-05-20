〈北部〉國1甲「全段環評」 反興建聯盟控欺騙
指國工局承諾分段施工
〔記者謝武雄／桃園報導〕交通部規劃興建國道一號甲線，從大園區竹圍漁港附近的台六十一線起到龜山陸橋，「國一甲線反興建聯盟」成員昨天到市府陳情，批評國工局承諾「分段施工」，但環評卻「全段環評」，擺明欺騙民眾、矇混闖關，要求撤回環評，過程中發生警、民肢體拉扯，由於這項工程並非市府興建，交通局官員允諾反映後，陳情才落幕。
「國一甲線反興建聯盟」約二十名成員昨天到市府前陳情，會長陳志銘表示，交通部國道新建工程局在五月十二日、十三日於南崁高中、桃園高中的說明會，承諾國一甲線採分段興建，先建台六十一線到航空城連接國道一號，中油煉油廠到龜山區萬壽路段暫緩施工。
他指責說，但國工局日前送到環保署的環評路線，卻是台六十一線到萬壽路全線，往南沿桃園機場北側，經過蘆竹、龜山區，總長十八．一公里，這擺明是想矇混闖關，意圖欺騙民眾，要求撤回全段環評，另送分段興建的環評。
陳情爆拉扯 市府轉達意見
對此，市府交通局主任秘書熊啟中出面接受陳情，但陳情的民眾認為熊啟中的層級不夠、無法決策，要衝入市府，結果與維護秩序的員警發生肢體拉扯，有多位警察、民眾受傷，幸好都是輕微擦傷；熊啟中表示，會將民眾的聲音轉達給國工局。
陳志銘說，政府一再強調國一甲線要紓解桃園機場、未來航空城計畫的客、貨運需求，但航空城計畫從公展、再公展，乃至公聽會、聽證會等程序中，從未提到國一甲線計畫，這項穿越中油煉油廠、三座珍貴山林，影響一一四四塊土地、沿線二十六個里、十三萬居民的重大交通計畫，沿線居民根本不清楚內容，是程序不正義的黑箱計畫。
他抨擊，第三跑道或航空城計畫仍充滿變數，政府有必要亂拆房屋、先花五百多億元興建國一甲線嗎？萬一最後第三跑道不蓋了或航空城計畫取消，屆時國一甲線還有存在的必要性嗎？
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