〈北部〉陽醫二期計畫未送宜縣 衛局：會溝通
2017-05-20
已送教育部審核 縣府卻未收到
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國立陽明大學附設醫院二期計畫，已送至教育部審核，立委陳歐珀承諾在立院緊盯審核進度，宜蘭縣議員黃素琴說，陽醫二期計畫已提出，衛生局還未收到計畫內容，質疑溝通有問題；衛生局回應，會與陽醫做好溝通。
陽醫新建的蘭陽院區，行政院原核定四十九億元建院經費，朝醫學中心規劃，二○○九年送交立法院審議時，遭國民黨團杯葛，預算被砍至廿億元，維持區域教學醫院規模，此案後來成了近幾年來宜縣選戰攻防議題，總統蔡英文競選期間曾造訪蘭陽院區，承諾當選後「優先處理」。
蘭陽院區一期工程完工，去年九月試營運，二期擴建計畫還需二十九億元經費，林全去年十月參訪陽醫時承諾，經費將列入國家公共建設預算，全案待陽醫提出完善的二期計畫就可推動，醫院最近將二期計畫案送至教育部審核。
陳歐珀說，他在去年十一月、今年一月召開兩次跨部會會議，邀集行政院相關單位，針對二期擴建工程討論，期待儘早動工，即日起在立院緊盯審核進度全力推動。
黃素琴說，陽醫二期計畫早已提出，衛生局卻說不知道內容，各界不免質疑院方、衛生局聯繫管道是否暢通？二期工程何時能啟動被打個問號，希望兩個單位加強溝通。
宜蘭衛生局長劉建廷說，陽醫提出二期計畫，衛生局有派員與院方開會溝通，全案送教育部審核，卻未收到院方通知，感到很可惜，強調會做好聯繫工作。
陽大醫院院長羅世薰說，計畫已在教育部審核，如果沒有問題，還要經過衛福部等單位核可，才會有接下來的行政程序，教育部若核定，計畫再送到地方機關，宜縣府、議會若有需要，將提供相關資料給大家了解。
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