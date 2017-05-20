| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
載鹽酸槽車翻覆！國1北上嘉義水上路段管制警戒 「蝦味先」88歲老董應訊痛哭 500萬交保 國中會考今天登場 注意事項看這裡！ PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉陽醫二期計畫未送宜縣 衛局：會溝通

2017-05-20

已送教育部審核 縣府卻未收到

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國立陽明大學附設醫院二期計畫，已送至教育部審核，立委陳歐珀承諾在立院緊盯審核進度，宜蘭縣議員黃素琴說，陽醫二期計畫已提出，衛生局還未收到計畫內容，質疑溝通有問題；衛生局回應，會與陽醫做好溝通。

陽醫新建的蘭陽院區，行政院原核定四十九億元建院經費，朝醫學中心規劃，二○○九年送交立法院審議時，遭國民黨團杯葛，預算被砍至廿億元，維持區域教學醫院規模，此案後來成了近幾年來宜縣選戰攻防議題，總統蔡英文競選期間曾造訪蘭陽院區，承諾當選後「優先處理」。

蘭陽院區一期工程完工，去年九月試營運，二期擴建計畫還需二十九億元經費，林全去年十月參訪陽醫時承諾，經費將列入國家公共建設預算，全案待陽醫提出完善的二期計畫就可推動，醫院最近將二期計畫案送至教育部審核。

陳歐珀說，他在去年十一月、今年一月召開兩次跨部會會議，邀集行政院相關單位，針對二期擴建工程討論，期待儘早動工，即日起在立院緊盯審核進度全力推動。

黃素琴說，陽醫二期計畫早已提出，衛生局卻說不知道內容，各界不免質疑院方、衛生局聯繫管道是否暢通？二期工程何時能啟動被打個問號，希望兩個單位加強溝通。

宜蘭衛生局長劉建廷說，陽醫提出二期計畫，衛生局有派員與院方開會溝通，全案送教育部審核，卻未收到院方通知，感到很可惜，強調會做好聯繫工作。

陽大醫院院長羅世薰說，計畫已在教育部審核，如果沒有問題，還要經過衛福部等單位核可，才會有接下來的行政程序，教育部若核定，計畫再送到地方機關，宜縣府、議會若有需要，將提供相關資料給大家了解。

廣告
  • 陽明大學附設醫院二期計畫已送至教育部核定。（記者林敬倫攝）

    陽明大學附設醫院二期計畫已送至教育部核定。（記者林敬倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
節能補助廠商誘報假帳 18社區涉案

桃園市提供社區節能燈具補助款，市府補助一半經費，卻發生廠商協助十八處社區申報假帳，檢調已展開調查；多位市議員昨天指出，廠商為了搶業績而誘騙社…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃甜點✧抹茶磅蛋糕
端午必吃✧北部粽
自己在家醃情人果！
煎法式吐司有撇步！
轉寄

標題：〈北部〉陽醫二期計畫未送宜縣 衛局：會溝通


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月20日‧星期六‧丁酉年四月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.