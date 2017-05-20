〈北部〉台糖地租倍漲 民盼調整公告地價
〔記者花孟璟／花蓮報導〕因縣府調整公告地價，花蓮縣議員施金樹說，最近多次接到陳情，公告地價調漲導致台糖公司地租大漲，承租民眾大呼吃不消！他舉例，花蓮市張姓市民向台糖租約一百坪土地，去年起年租金調為七萬七千多元，是原來的二．二倍，盼縣府「苦民所苦」！
花蓮縣府一○五年一月調高公告地價，平均漲幅三十一．○七％，是全國第七名。花蓮縣議員施金樹昨在議會總質詢，縣府一○四年地價稅收四億七千六百萬元，地價稅調高後，去年稅收六億八千三百多萬元，大增二億一千二百多萬元，雖對縣庫有益，卻對承租戶造成負擔。
施金樹說，台糖在花蓮擁地三千六百二十四公頃，包括都市土地及農地等等，在花蓮有許多民眾承租，但最近陸續接獲四十多件陳情案，其中張姓承租戶在花蓮市主學里中正路後方的一處無尾巷，承租一百坪土地作為住家及倉庫，一○四年以前租金三萬四千餘元，結果一○五年調高公告地價後，一○六年期繳交的年租金為七萬七千二百八十元，是原租金的二．二倍，讓家境不好的張家生活更難過！
他說，縣長傅崐萁最能「苦民所苦」，盼公告地價調整時，能針對區段價位中不同的土地條件做出適度反應，比如無尾巷、生活條件較差或窄巷、農業環境等，做出適度調整；施金樹也認為，台糖是國營事業單位，但都市建地租金高達土地申報地價的七％，至少應比照國有地，年租金改為五％。
花蓮縣府：會做合理調整
對此，花蓮縣地政處表示，如不配合中央調整公告地價，將面臨統籌分配稅款減少，加上三年才調整一次，才導致去年增幅高達三成。縣府強調，今年四月立院已修法，公告地價將從現行的三年調整一次縮短為二年，明年起實施，因此近日將重新做地價調查，針對街廓臨路及裡地的地價會做合理調整。
台糖公司則表示，租金算法是以縣府公告地價的八十％為申報地價，再以申報地價的五．五％、七％計算租金，因縣府調幅較高，才導致租金比往年多，台糖也考量租戶負擔，只有租約到期並換續約的租戶才以新的租金率收取。
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標題：〈北部〉台糖地租倍漲 民盼調整公告地價
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