〈北部〉巷道紅線一國兩制 苗市消防車實測

2017-05-20

僑育北街窄 市民建議全線禁停

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市市區僑育北街道路狹窄，但有市民認為，公所在部分路段劃設紅線、部分沒有，批評公所「一國兩制」，建議應全線劃設紅線，以利消防車輛救援通行及行車安全。市公所請來消防車測試，可順利通行，維持原有標線規劃，並強調沒有厚此薄彼，而是實事求是。

苗栗縣消防局災害搶救科表示，縣府劃設消防車輛救災活動空間，依內政部營建署規範的指導原則，因當地住宅，幾乎為三層樓建築，依規定至少應保持三﹒五公尺以上的淨寬，及四﹒五公尺以上的淨高，以利消防車輛救災動線。

災害搶救科指出，消防局並非第一次配合地方公所辦理狹小巷弄會勘作業，過去在頭份、竹南等地區，也曾調派消防車輛配合實勘；會勘時，會使用當地消防分隊的主力車種進行測試，作為地方公所等道路管轄單位的標線劃設為參考依據。

苗栗市僑育北街，南起僑育國小、北迄經國路，全長達一﹒一公里，其中僑育國小到復興路路段，約五百公尺的路段，兩旁為密集住宅區；但因為舊都市計畫道路，路幅不寬，部分路段若有小客車停放，會影響通行，公所之前已在較狹窄路段及巷道轉彎口，劃設紅線，以利交通順暢。

不過，有用路人反映，僑育北街部分劃設紅線、部分卻沒有，認為形同「一國兩制」，並質疑公所是因部分住戶反對，才不劃設紅線，要求公所拿出公權力，而非屈服於少數住戶個人停車的私益，否則恐影響地方消防救災通行，危及當地住戶安全。

不影響救災 公所決議維持現狀

市公所於是針對建議，邀集警方、消防等單位，辦理現勘，並協請苗栗消防分隊開來消防車實際測試，結果消防車輛可以順利通行，公所認為不影響救災通行，遂決議維持原狀。公所強調，公所並沒有厚此薄彼，但對於民眾反映事項，積極處理，並採實事求是的方式，以消弭民眾疑慮。

參與會勘的市代黃文琴表示，她看到僑育北街的紅線標線劃設東一條、西一條，也坦言「難怪會引發民怨」，但她強調，身為民代，以居民的住家安全為第一考量，沒有持「劃或不劃」的立場。當天公所找來消防車測試，消防車在路邊有停車路段，仍可順利通行，因此，對於公所維持原有標線，她可接受。