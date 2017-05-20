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〈北部〉占民地未徵收 議員促編租金補償

2017-05-20

市府允諾專案檢討

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府財政局昨天到市議會工作報告，市議員楊朝偉質詢說，市府積極清查民眾占用公有地並追討五年內的租金，但政府長期來占用民地卻習以為常，很多道路開闢三、四十年仍遲未徵收，應該編列租金補償；副市長王明德允諾專案檢討，適當補償民眾。

楊朝偉指出，市府積極清理各區公所被占用的四四四筆公有土地，對於占用者還追討五年租金，但另一方面，市府對長期占用民地，卻以沒有財源擺爛，雖然大法官四百號釋憲案認為政府要設法徵收既成道路，但釋憲案對於地方政府毫無約束力，對民眾哪有公平正義可言？

副議長李曉鐘也說，桃園區有很多道路已經開闢，卻遲未徵收，除了省道復興路、中山路，大興西路、同安街都有很多路段沒有徵收，交通局在同安街劃設停車格，就被地主抗議「車子停在自家土地上，竟然被占用的政府收錢」，太離譜。

市議員魯明哲表示，他曾任中壢市長，中壢區很多道路沒有徵收，以前整修中央東路人行道就被地主阻撓，市公所也無可奈何，交通局想要在新生路劃設停車格，也引來地主抗議。

王明德答詢說，這是長期的老問題，但政府占用民地就是占用，由於金額龐大，短期內無法徵收，市府會給民眾合理交代。

財政局局長歐美鐶表示，政府公共設施占用民地，以道路用地居多，主因是中央曾於七十七年、七十八年對公共設施保留地進行全面徵收，但礙於財源，八米以下道路或已鋪設完畢道路都未徵收。

其次是學校、里民活動中心占用民地，許多是政府購地後未辦理過戶，也可能是上一代同意捐贈土地，但後代子孫不認帳，由於土地採登記制，政府拿不出證明文件，就變成占用民地。

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  • 桃園區復興路、中正路至今仍有許多路段未徵收。 （記者謝武雄攝）

    桃園區復興路、中正路至今仍有許多路段未徵收。 （記者謝武雄攝）

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