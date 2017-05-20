〈北部〉前瞻軌道建設桃園負擔1226億 市府︰沒問題
議員憂拖垮財政 排擠其他建設
〔記者謝武雄／桃園報導〕前瞻基礎建設的軌道建設部分，桃園市獲中央核定的經費高達二二三五億元，中央補助一○○九億元，地方負擔一二二六億元，在地方自籌部分，五四一億元由市府編列預算，六八五億元是自償性經費，要透過土地、場站開發獲益來挹注；多位藍、綠議員昨天質詢時，都擔心財政無法負擔。
市府財政局局長歐美鐶表示，在自償性經費上，可透過銀行融資等，不受財政收支劃分法的限制，鐵路地下化、綠線捷運、綠線捷運延伸至中壢火車站等軌道工程，市府會視預算能力，逐年編列預算給軌道基金，因為軌道建設前後時間長達十多年，逐年編列不成問題。
行政院前瞻基礎建設計畫的軌道建設部分，中央核定的桃園工程共有三項，分別是鐵路地下化、綠線捷運、綠線捷運延伸至中壢火車站工程。
在鐵路地下化部分，行政院國發會已核定，目前只等行政院核定就可拍板定案；綠線捷運已經核定，今年底發包、動工，主線工程預計一一四年底完工通車，支線配合航空城計畫，預計在一一八年底完工通車。
綠線捷運延伸到中壢火車站工程，預計明年初通過可行性評估報告，綜合規劃報告在一○八年初提出，預計一○九年初通過、一一○年六月開工、一一七年底完工。
多位國民黨籍市議員都擔心軌道建設龐大預算會拖垮桃園的財政，謝彰文、閻中傑說，除了軌道建設，市府也要推動社會住宅、美術館、市立圖書館等重大建設，每案都需要大筆經費，財政預估太過樂觀，令人擔憂；呂淑真也說，國立高中回歸市府後，雖然中央有補助，但市府仍需投入經費，軌道建設會排擠其他建設預算。
民進黨籍市議員黃傅淑香、黃景熙也認為，光是這三項軌道建設，市府就要編列五四一億元預算，未來棕線捷運、三鶯線延伸到八德等工程陸續核定後，都需要大筆資金，市府要未雨綢繆。
市議員范綱祥、黃婉如抱怨說，桃園市創稅能力在全國名列前茅，但統籌分配款一直不高，市府要積極爭取；歐美鐶表示，這牽涉修法問題，已積極向中央爭取中。
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標題：〈北部〉前瞻軌道建設桃園負擔1226億 市府︰沒問題
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