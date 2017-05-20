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〈中部〉全國小學田徑賽 逾7百好手競技

2017-05-20

〔記者歐素美／台中報導〕全國小學田徑錦標賽昨在豐原體育場展開為期兩天的比賽，共有廿一縣市、七百多位選手報名參加，比賽分為跳高、跳遠、鉛球和徑賽等十二項，開幕典禮在霧峰區光正國小精彩的擊鼓表演下揭開序幕，首日南投縣葉貴萍即打破國小女童壘球的大會紀錄，台中市代表隊則拿下一千兩百公尺大隊接力金牌。

台中市運動局表示，全國小學田徑錦標賽為專屬小學生競技水準最高的全國性賽會，今年共有來自廿一縣市、七百六十六名選手參加，競賽項目田賽包含跳高、跳遠、鉛球、壘球、混合三項運動等，徑賽則包含六十公尺、一百公尺、兩百公尺、四百公尺接力、八百公尺、一千兩百公尺大隊接力等。

比賽首日 地主中市隊大隊接力奪金

比賽首日，在國小女童壘球項目，南投縣葉貴萍即以六十三．五○公尺佳績，打破六十一．四二公尺的大會紀錄；地主台中市代表隊則拿下國小女童一千兩百公尺大隊接力金牌。

台中市政府秘書長黃景茂在開幕中表示，台中市近年來積極舉辦大型運動賽事，包括去年全民運動會、一○七年全國中等學校運動會、一○八年全國原住民運動會和東亞青年運動會。

他也指出，台中具備運動之都的條件，相關硬體設施將在近幾年陸續完成，例如已營運的朝馬國民運動中心，日前完成驗收的北區國民運動中心及台中市網球中心也將成為東亞青運比賽場館，此外，台中市更獲得教育部支持設立中部運動園區，整合中彰投苗地區既有資源與運動場地，希望營造更完善的運動人才培育環境。

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