〈中部〉去年6生溺斃 議員嘆校園泳池不足

2017-05-20

346所市立學校 僅9校有泳池

〔記者黃鐘山／台中報導〕夏季來臨，戲水成民眾消暑的最愛。市議員邱素貞、翁美春十九日質詢說，台中去年有六名學生溺斃，市立學校卻只有九所有泳池，要求教育局加強防溺宣導，並鼓勵學校辦理游泳教學。教育局回應，已訂定十八項防溺措施，並編列二七○五萬元預算，補助學校加強游泳教學訓練。

議員促加強防溺宣導、教育

邱素貞、翁美春說，夏季來臨，是溺水事件高峰期，其中又以青少年疏忽、不熟悉水性，前往危險水域活動居多。尤其國、高中生為溺水事件高發生率族群，溺水成了學校和家長十分關注的話題。

邱素貞指出，台中市立學校共三四六所，目前只有九所學校有泳池，希望學校多辦理游泳教學，提升學生游泳能力。翁美春則說，去年有三位原住民學生溺斃，原住民居住地區因地緣關係，常就近前往溪邊戲水、游泳，她建議教育局加強進行防溺宣導。

泳池管理不易 學校泳訓多與民間結合

教育局說，有泳池的市立學校包括頭家國小、大里國小、新盛國小，北新國小、豐南國中，台中一中、台中女中、文華高中、啟聰學校，目前也於東山高中興建游泳訓練中心。興建泳池除了要有充足空間，校方亦須負擔維護管理責任，因此鼓勵多結合民間資源辦理游泳教學。

教育局：補助學校加強游泳教學

教育局長彭富源指出，為加強全民防溺，市府每年三月及十月皆由秘書長以上層級，召開跨局處防溺會議。副市長林依瑩日前主持的防溺會議，訂定十八項分工推動項目，包括巡邏守望並建立防溺機制、充實水域救生設備、設置警告牌等措施，建立全市安全水域環境。

彭富源強調，目前有二五三所學校申請游泳教學補助，市府除獲教育部補助一千七百多萬元，並自行編列一千萬元，補助學校加強游泳教學。市府也製作防溺宣導布條，發放各校及公所，並要求各校設計防溺宣導單，利用朝會、導師時間等進行防溺宣導。