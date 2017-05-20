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〈中部〉反可愛動物教育園區 藍綠議員同聲

2017-05-20

蓋在溪州公園旁引來爭議

〔記者陳冠備、張聰秋／彰化報導〕今年二月全國實施流浪動物零安樂政策，彰化縣的動物收容所早已爆滿，縣府屬意在溪州公園旁蓋設「可愛動物教育園區」，但遭到部分地方居民反對，當地民進黨議員李俊諭、江熊一楓與國民黨議員劉淑芳在議會發聲，希望另覓蓋設地點，而議長謝典霖宣傳車也在溪州街頭宣傳，反對流浪動物來溪州，引起部份民眾不滿，認為宣傳車把「毛小孩」講成十惡不赦的禍害，根本是危言聳聽。

宣傳車上路挨批散播謠言

彰化縣政府斥資七千六百萬元在溪州公園旁空地蓋設「可愛動物教育園區」，去年十二月初剛動工，就遭不少地方居民強烈反彈，縣府也馬上舉辦座談會，希望與民眾溝通，但未取得共識。

縣府決定今日在溪州國小加開座談會，但在座談前夕有民眾發現，彰化縣議長謝典霖的宣傳車在溪州鄉廣播，有民眾認為其廣播內容刻意把流浪動物醜化，憤而向本報投訴。

投訴的陳姓民眾表示，宣傳車內容提到在可愛動物園區成立之後，彰化所有流浪狗跟貓都會來溪州，鄉親接觸的都是狂犬病、傳染病跟惡臭，甚至還要當成燒死狗、死貓的場所等，這跟動防所宣傳內容差異極大，根本是散播不實謠言。

謝典霖稱反對在觀光區設置

對此，謝典霖指出，他並不清楚宣傳車的播送內容，但是溪州公園是觀光風景區，縣府選址的地點距離木棧道很近，平常，到此散步運動的民眾多，假日更是遊客如織，他支持設置可愛動物園區，只是要另外選址，選在觀光區內設置就不對，也相當不合適。

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