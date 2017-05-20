〈中部〉員林市路邊停車 今起開始收費
2017-05-20
收費從早上8點到晚上8點
〔記者顏宏駿／彰化報導〕員林市從本月廿日上午八時起實施市區停車收費，每日收費時間從早上八時至晚間八時，全市共設七百四十七個停車位，每小時收費廿元，但民眾對此政策的上路，反應卻是兩極。
昨天市長張錦昆特別到街頭作政策實施前的宣導，他提醒民眾從五二○開始員林市市區開始收費停車，停在停車格的車子，每小時廿元，超過三十分鐘，以一小時計算，未超過三十分則收十元，收費標準依據「彰化縣公共停車場收費及管理自治條例」，而收費工作由星盈資產管理顧問公司得標執行，每天有八名收費員在重要路段中山路、萬年路、大同路、法院街等進行汽車停車收費開單，民眾收到停車單據可至7-11、全家、OK等便利超商繳費。
張錦昆表示，在他任內已增加了逾二千格的車位，卻仍不敷使用。停車收費政策上路後，希望能解決問題，同時改善市容。
對於公所市區停車收費實施，民眾看法兩極，一位施姓民眾說，彰化市公所實施該政策前被罵翻天，結果實施後，市區多出很多停車位，民眾停車購物更方便；但在中山路開手機店的李老闆說，現在景氣低迷，員林市區的店面一間接一間「關門大吉」，現在又要收費停車，以後生意會更難做。
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