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〈中部〉努力學習對抗腦麻 邱纖婷錄取彰師

2017-05-20

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕出生十九天罹患急性腦膜炎而變腦性麻痺，國立暨大附中學生邱纖婷克服身體障礙，努力復建和學習，為考上國立大學減輕爸媽負擔，每晚苦讀，終於經由身心障礙升學管道，錄取第一志願國立彰師大財金系。

「儘管難過卻不放棄讓女兒康復的機會！」，李玉琳說，她和先生帶著孩子做復健，為了讓右半邊無力的情況改善，忍痛看著女兒左手被綁起來，強迫她使用右手，並在她每個求學階段，努力與師長和同學說明孩子的狀況，讓她不要被排斥。

邱纖婷自小懂事，求學階段努力學習其他同學能做的工作，她說：「我不想跟別人不一樣！」，她的好強也展現在唸書上，左腦「空空」的她非常認真唸書，從不以自己的身體狀況當藉口。媽媽李玉琳表示，纖婷，求學過程中一直有師長和同學的幫忙，上暨大附中後更是獲得校方很多的照顧，希望她把感恩心情化為動力，有朝一日也能回饋社會，幫助別人。

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  • 邱纖婷的父母從不放棄治療女兒的病，用愛陪她長大。（記者陳鳳麗攝）

    邱纖婷的父母從不放棄治療女兒的病，用愛陪她長大。（記者陳鳳麗攝）

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