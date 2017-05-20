〈中部〉嘉大提案邀TED來 「羽化」今開講
2017-05-20
〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義大學二十二名學生自組NCYU（校名英文縮寫）團隊，爭取在全球擁有七百餘萬人訂閱的TED（代表科技、娛樂、設計）平台到校舉辦年會，經三個月的規劃、提英文計畫書及通過英文面試，今天下午在嘉大蘭潭校區國際會議廳舉行演講活動，以「羽化」為主題，邀請包含藝術、戲偶、農業等領域共五名講者，除提供師生、民眾近距離參與TED機會，也藉此讓嘉義躍上國際。
共同策展人、嘉大輔導與諮商系學生蔡貴如說，TED的理念是邀請在地的各領域傑出者，利用十八分鐘時間述說觀點跟理念，在年輕族群中具高知名度，團隊鼓勵同學參與，打開視野，活動結束後，演講的錄影畫面會上傳到網路頻道供網友免費觀賞，有助全球看見嘉大。
公關部長黃婕妤說，為了與TED合作，一年多前找了不同科系同好組成NCYU團隊，擬定講者、寫英文計畫書送到TED美國總部，總部派人用視訊面試，給予合作計畫建議；由於是嘉大的第一場，以「羽化」為主題，講者有嘉縣民雄鄉打造「紫荊生態藝術村」的黃梓皓，還有研作展藝型偶社創辦人宋家欽，他創作結合芭比娃娃概念的布袋戲偶，闖出一片天，將分享現實與理想間如何取得平衡。
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