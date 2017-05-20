〈中部〉會考今登場 監考幫盯嗜睡症學生
〔記者黃淑莉、廖淑玲、陳燦坤、王善嬿、林宜樟、蔡宗勳／綜合報導〕國中教育會考今、明兩天登場。嘉市北興國中老師江昆峰貼心設計「考前叮嚀事項」，提醒考生避免暴飲暴食、考試用具記得帶、應試前別喝太多水等。
嘉義地區今年考生八五○六人，試場分設在嘉女、嘉義高中、嘉義高工、民雄農工跟東石高中，共二二七間試場，有四名考生在非冷氣試場；申請特殊考生服務的有四十四人，其中有一名嗜睡症者，監考人員會特別留意，隨時喚醒，避免考生睡著。
雲林考區共有七七八二人報名，比去年少三三六人，設有八個考場，分別是斗六高中、斗六家商、虎尾高中、虎尾農工、土庫商工、西螺農工、北港農工和北港高中共一九七間試場。
嘉市民生國中視障生周昀潔由媽媽及老師陪同到考場測試電腦語音報讀系統、擴視機等設施，稱將全力應考；周母說，昀潔出生時就發現弱視，到國中幾近全盲，透過點字機、有報讀軟體的電腦，讓她學習無障礙，此次考試申請獨立考場、延長考試時間二十分鐘及數學科使用算盤等服務。
學校請吃包粽 金榜題名蛋糕祝福考生
雲林西螺福興宮昨天準備蔥、菜頭、粽子、包子及文昌筆為考生祈福，並分送給考生及家長，北港建國國中則特製印有「金榜題名」的杯子蛋糕祝福考生。
嘉縣布袋國中及大吉國中、嘉市南興國中及大業國中的考生，則吃了象徵「包中」的包子、粽子。嘉義市北園國中日前利用浴佛節，請圓福寺住持覺禹法師到校贈送文昌筆，為考生祈福、安定心神；民生國中上週讓考生將第一志願寫在色紙上，折成千紙鶴，集結成裝置藝術，家長會還贈送每人刻有「魁星」的鉛筆，期許填答有如神助。
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