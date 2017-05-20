| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
載鹽酸槽車翻覆！國1北上嘉義水上路段管制警戒 國中會考今天登場 注意事項看這裡！ PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉會考今登場 監考幫盯嗜睡症學生

2017-05-20

〔記者黃淑莉、廖淑玲、陳燦坤、王善嬿、林宜樟、蔡宗勳／綜合報導〕國中教育會考今、明兩天登場。嘉市北興國中老師江昆峰貼心設計「考前叮嚀事項」，提醒考生避免暴飲暴食、考試用具記得帶、應試前別喝太多水等。

嘉義地區今年考生八五○六人，試場分設在嘉女、嘉義高中、嘉義高工、民雄農工跟東石高中，共二二七間試場，有四名考生在非冷氣試場；申請特殊考生服務的有四十四人，其中有一名嗜睡症者，監考人員會特別留意，隨時喚醒，避免考生睡著。

雲林考區共有七七八二人報名，比去年少三三六人，設有八個考場，分別是斗六高中、斗六家商、虎尾高中、虎尾農工、土庫商工、西螺農工、北港農工和北港高中共一九七間試場。

嘉市民生國中視障生周昀潔由媽媽及老師陪同到考場測試電腦語音報讀系統、擴視機等設施，稱將全力應考；周母說，昀潔出生時就發現弱視，到國中幾近全盲，透過點字機、有報讀軟體的電腦，讓她學習無障礙，此次考試申請獨立考場、延長考試時間二十分鐘及數學科使用算盤等服務。

學校請吃包粽 金榜題名蛋糕祝福考生

雲林西螺福興宮昨天準備蔥、菜頭、粽子、包子及文昌筆為考生祈福，並分送給考生及家長，北港建國國中則特製印有「金榜題名」的杯子蛋糕祝福考生。

嘉縣布袋國中及大吉國中、嘉市南興國中及大業國中的考生，則吃了象徵「包中」的包子、粽子。嘉義市北園國中日前利用浴佛節，請圓福寺住持覺禹法師到校贈送文昌筆，為考生祈福、安定心神；民生國中上週讓考生將第一志願寫在色紙上，折成千紙鶴，集結成裝置藝術，家長會還贈送每人刻有「魁星」的鉛筆，期許填答有如神助。

廣告
  • 嘉義市民生國中考前由師生折千紙鶴祈求考出好成績。（記者王善嬿翻攝）

    嘉義市民生國中考前由師生折千紙鶴祈求考出好成績。（記者王善嬿翻攝）

  • 雲林西螺農會黃金粽意外爆紅，今年預購已結單，原本預計5千顆爆量達1萬多顆。 「黃金粽」以黃金米、糯米的黃金比例搭配花生、豬肉，清爽、好吃，1顆只賣25元。（記者黃淑莉攝）

    雲林西螺農會黃金粽意外爆紅，今年預購已結單，原本預計5千顆爆量達1萬多顆。 「黃金粽」以黃金米、糯米的黃金比例搭配花生、豬肉，清爽、好吃，1顆只賣25元。（記者黃淑莉攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
心疼番茄裂果 學生拿來釀冰酒

員林農工研究成果獲獎極端氣候造成農作物栽培門檻提高，這幾年種小番茄的農民大增，但因為氣溫不定，經常出現裂果，而此一情況的果實，只能做為堆肥，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃甜點✧抹茶磅蛋糕
端午必吃✧北部粽
自己在家醃情人果！
煎法式吐司有撇步！
轉寄

標題：〈中部〉會考今登場 監考幫盯嗜睡症學生


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月20日‧星期六‧丁酉年四月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.