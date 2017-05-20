〈中部〉西螺黃金粽爆紅 農會拜託不要訂了
2017-05-20
〔記者黃淑莉／雲林報導〕有錢也買不到的粽子！雲林西螺農會每年只在端午節推出的「黃金粽」，今年原本限量五千顆，因訂購太踴躍預購達萬顆已結單，農會「包粽達人」趕工出貨，包到手都長繭，看到記者還千拜託萬拜託不要拍照寫新聞，實在包不出粽子了。
限量5千顆訂購逾萬 不再接單
西螺鎮農會前幾年為推廣農會生產的「黃金米」，在端午節前推出「黃金粽」，料多實在、價格便宜，一顆只賣廿五元，加上使用糯米、黃金米的黃金比例，吃了不脹氣、不油膩，吃過的人都稱讚，回購率百分百，甚至有公司行號一次訂購數千顆，去年端午節即賣出二萬多顆。
西螺鎮農會總幹事廖錦富表示，黃金米是台農七十六號，不同於其他白米，黃金米因含有豐富類胡蘿蔔素，外表是淡橙色，因此稱黃金米，當年農會為促銷黃金米推出黃金粽，誰也沒想到配角竟爆紅，訂單一年比一年多。
廖錦富說，所有粽子都是農會三位女職員包的，為了趕在端午節前出貨，三人每天六點多就開始包粽子，一天至少要包八、九百顆，包到手都長繭。
行銷好米 料多實在25元不漲價
西螺鎮農會祕書沈培昇指出，今年花生批發每台斤漲二十元，豬肉每台斤漲廿二元，紅蔥頭每台斤漲十二元，因為農會不是要賺錢，加上為推廣黃金米，還是維持廿五元，幾乎是虧本在賣。
沈培昇表示，今年本想限量五千顆，所以推掉企業、公司行號的大量訂單，只接個人訂單，沒想到開放預購一下子訂單又爆量。「實在包不出來了！」包粽達人一再拜託記者不要再報導。
西螺農會總幹事廖錦富說，今年端午節黃金粽預購已結單，為補償沒買到的民眾，十一月十八、十九日農會百週年慶活動，將特別準備黃金粽免費品嚐。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
中部‧本日最多瀏覽
牛罵頭升格國定遺址 市府：機率極高
台中市有七座市定遺址及三個史前文化層，卻沒有國定遺址，市議員楊典忠十九日表示，市長林佳龍擔任立委時，曾提案推動牛罵頭遺址升格國定遺址，希望市…
網友回應
熱門新聞
- 昔天然水族箱不復見 小琉球全台創舉「種」珊瑚
- 國中會考今天登場 注意事項看這裡！
- 自由廣場》本土語言望春風
- 擲筊決定了 豬哥亮告別式620舉行
- 克服限制創作藝術 身心障礙者開啟人生另一條道路
- 夜店玩太high 21歲女為5千元當眾脫內褲
- 雄檢長被指恫嚇下屬 雄檢澄清︰純屬虛構
- 蔡英文：為台灣做事 不為民調做事
- 艾咪半路認媽 71歲喜劇天后《搶救千金》成功
- 獨董「綠退藍上」張善政領千萬
- 印度民眾聽信網路謠言 竟將6名無辜男子毆打致死
- 治脊椎側彎新技術 恢復期短 健保給付
- 遭潑油燒垃圾 澎湖員貝玄武岩成「焦」岩
- 自由廣場》心態鬆綁 提振投資
- 美運動網站︰扛MLB先發 胡智為夠力
- 李凈瑜：美方嚴重關切李明哲案
- 導師不當體罰 小六生遭打屁屁、燙手臂
- 越勞跳水躲追打 同鄉丟石斷生路
- 璞園老戰友示範 陳子威子弟兵 學做球星
- 衛福部長陳時中 率團赴瑞士WHA抗議
- 日職最多╱30而立巨人軍 11人等「岱」升一軍
- 補破網 金管會祭樂陞條款、揭萬年獨董
- 滿壘0 OUT未爆彈 上原10好球清雷
- 曾沛慈自導自演 嬌喘催票
- 陸地排碳 證實會影響東沙環礁
- 台未受邀WHA 瑞士媒體指北京強力施壓
- 高中畢業打中職 元老級的開示
- 馬刺練球時間 雷納德坐場邊
- 自由談》小英的功過
- 自由廣場》這一刀本來有機會阻止…
- 燦坤夏日空調節 10年保固─場勘服務選購合適機種 指定品牌送智能冷氣遙控盒
- 李奧納多情斷丹麥嫩模 瞄準英國跩辣模
- 各地有雨記得帶傘！ 明天降雨趨緩
- 驚！52歲《聲音花園》主唱克里斯 演唱後上吊身亡
- 選前之夜》 吳郝邀馬站台 洪稱不靠大老
- 豬哥亮什麼劇都演 唯獨不演鬼片原因大公開
- 自由廣場》新聞內容NCC都不管？
- 性感新娘 金素妍6.9嫁李尚禹
- 涉收賄3百萬 洪慈綪夫婦 貪污罪起訴
- 向習近平喊話 蔡英文：兩岸和平才是新課題
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈中部〉西螺黃金粽爆紅 農會拜託不要訂了
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分