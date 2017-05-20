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〈中部〉西螺黃金粽爆紅 農會拜託不要訂了

2017-05-20

〔記者黃淑莉／雲林報導〕有錢也買不到的粽子！雲林西螺農會每年只在端午節推出的「黃金粽」，今年原本限量五千顆，因訂購太踴躍預購達萬顆已結單，農會「包粽達人」趕工出貨，包到手都長繭，看到記者還千拜託萬拜託不要拍照寫新聞，實在包不出粽子了。

限量5千顆訂購逾萬 不再接單

西螺鎮農會前幾年為推廣農會生產的「黃金米」，在端午節前推出「黃金粽」，料多實在、價格便宜，一顆只賣廿五元，加上使用糯米、黃金米的黃金比例，吃了不脹氣、不油膩，吃過的人都稱讚，回購率百分百，甚至有公司行號一次訂購數千顆，去年端午節即賣出二萬多顆。

西螺鎮農會總幹事廖錦富表示，黃金米是台農七十六號，不同於其他白米，黃金米因含有豐富類胡蘿蔔素，外表是淡橙色，因此稱黃金米，當年農會為促銷黃金米推出黃金粽，誰也沒想到配角竟爆紅，訂單一年比一年多。

廖錦富說，所有粽子都是農會三位女職員包的，為了趕在端午節前出貨，三人每天六點多就開始包粽子，一天至少要包八、九百顆，包到手都長繭。

行銷好米 料多實在25元不漲價

西螺鎮農會祕書沈培昇指出，今年花生批發每台斤漲二十元，豬肉每台斤漲廿二元，紅蔥頭每台斤漲十二元，因為農會不是要賺錢，加上為推廣黃金米，還是維持廿五元，幾乎是虧本在賣。

沈培昇表示，今年本想限量五千顆，所以推掉企業、公司行號的大量訂單，只接個人訂單，沒想到開放預購一下子訂單又爆量。「實在包不出來了！」包粽達人一再拜託記者不要再報導。

西螺農會總幹事廖錦富說，今年端午節黃金粽預購已結單，為補償沒買到的民眾，十一月十八、十九日農會百週年慶活動，將特別準備黃金粽免費品嚐。

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  • 「黃金粽」以黃金米、糯米的黃金比例搭配花生、豬肉，清爽、好吃，1顆只賣25元。（記者黃淑莉攝）

    「黃金粽」以黃金米、糯米的黃金比例搭配花生、豬肉，清爽、好吃，1顆只賣25元。（記者黃淑莉攝）

  • 雲林西螺農會黃金粽意外爆紅，今年預購已結單，原本預計5千顆爆量達1萬多顆。（記者黃淑莉攝）

    雲林西螺農會黃金粽意外爆紅，今年預購已結單，原本預計5千顆爆量達1萬多顆。（記者黃淑莉攝）

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