〈中部〉牛罵頭升格國定遺址 市府：機率極高

2017-05-20

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市有七座市定遺址及三個史前文化層，卻沒有國定遺址，市議員楊典忠十九日表示，市長林佳龍擔任立委時，曾提案推動牛罵頭遺址升格國定遺址，希望市府儘速向中央申請通過。文化局長王志誠表示，升格案近日將提送遺址審議會審議，通過機率極高。

「立委」提案 議員盼市長落實

楊典忠說，文化部文資局去年舉辦「看見史前台灣／國定遺址巡禮」特展，目前台灣有八處國定遺址，台北市、宜蘭縣各有一處，高雄市、台東縣、新北市各有兩處，有七座市定遺址、三處史前文化層的台中市，卻沒有一座國定遺址，實在非常可惜。

他又說，市長林佳龍擔任立委時，曾提案推動牛罵頭遺址升格國定遺址，並邀集時任文化部次長洪孟啟到牛罵頭遺址考察。林市長表示，牛罵頭遺址是中台灣最重要的遺址保存園區，也是中台灣的考古中心，重要性為台灣國家級的文化遺產，應該要升格變成國定遺址。

楊典忠強調，牛罵頭遺址升格國定遺址後，將受到更高規格的保護、更多資源投入。根據「遺址指定及廢止審查辦法」，遺址指定的七項基準，牛罵頭遺址在遺址定位、學術研究上都符合規定，希望能落實市長政見，積極推動升格國定遺址。

評估結案 23日送審議會審議

王志誠說，市府一○四年展開牛罵頭遺址提升國定考古遺址評估計畫，今年已結案，將於五月廿三日提送遺址審議會審議，若提案通過，將提送文化部文資局提報牛罵頭遺址為國定考古遺址。根據報告內容評估，升格機率滿高。

文化局表示，評估研究團隊針對文資法「遺址指定及廢止審查辦法」第三條所列七項基準檢驗牛罵頭遺址，其中，遺址定位、學術研究及展示教育規劃評估得分較高，遺址特殊性、豐富性、稀有性、保存完整性較顯不足，會向遺址審議會充分說明，爭取提升為國定遺址。