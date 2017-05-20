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〈中部〉中央不關心南投?民進黨縣黨部秀成果

2017-05-20

〔記者張協昇／南投報導〕蔡英文總統就職滿週年，民進黨南投縣黨部昨召開記者會，指小英總統已兌現多項對南投的施政承諾，未來也會積極為南投爭取前瞻基礎建設計畫。目前南投包括烏溪鳥嘴潭人口湖工程與集集支線已納入該計畫，盼縣長林明溱不要覺得中央不關心南投，朝野應不分藍綠，共同合作推動前瞻計畫，帶動地方繁榮。

對此，林明溱表示，民進黨常由該黨立委向中央爭取建設經費，跳過縣府，直接補助鄉鎮公所；至於鳥嘴潭計畫，係前總統馬英九時代即核定，希望本縣立委、議員都能真正不分政黨，一起努力向中央爭取建設經費，南投才會進步。

民進黨南投縣黨部主委陳昭煜昨在記者會表示，在黨籍立委林靜儀、蔡培慧與草屯鎮長洪國浩、議員張志銘、許阿甘等人努力與爭取下，小英總統已兌現多項對南投的施政承諾，包括長照示範據點—草屯樂齡社會大樓、竹山清水溪公園計畫及旭光國中空手道館等，均陸續規劃建設中；另行政院長林全也已核准南投農路及野溪整經費三千多萬，未來也會積極爭取前瞻計畫建設南投，並強調前瞻計畫絕非綁樁，希望在野不要蓄意阻撓，以免台灣內耗、空轉。

盼縣長不要再打口水戰

議會民進黨團總召陳翰立說，縣長林明溱似乎忘記鳥嘴潭計畫與集集支線已納入前瞻建設計畫，南投縣已拿到二一三億元經費，希望林縣長不要再打口水戰，好像中央都不關心南投。草屯鎮長洪國浩強調，前瞻建設計畫最終須展現建設效益，應不分朝野共同努力推動，發揮活絡地方、帶動地方繁榮目的。

縣議員洪明科等人昨也在議會縣政總質詢時，質疑南投提報的前瞻計畫均未獲核定，是否係因藍營主政？林明溱表示，前瞻計畫條例草案仍未完成立法，細部內容還不確定，之前所提計畫案因不符合規定而未獲核定，縣府正在積極準備，待條例通過後即可再次提出。

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  • 草屯鎮長洪國浩（站立者）希望朝野不分藍綠、共同合作執行，帶動地方繁榮。（記者張協昇攝）

    草屯鎮長洪國浩（站立者）希望朝野不分藍綠、共同合作執行，帶動地方繁榮。（記者張協昇攝）

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