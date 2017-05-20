〈中部〉輪胎廠燒40 小時 埔鹽童戴口罩上課
七萬條機車胎 燒到昨晚才撲滅
〔記者陳冠備／埔鹽報導〕前天凌晨，彰化縣埔鹽鄉世新車業輪胎倉庫大火，延燒四十小時，到昨天晚間才撲滅，濃煙惡臭讓附近居民苦不堪言，店家也因店面、機具遭高溫焚毀破壞無法營業，附近的埔鹽國小校園瀰漫燒焦味，師生們只得戴口罩上課，有六位學童因身體不適提早返家休息。
世新車業在十八日凌晨一點發生火警，佔地一百四十坪的三層樓建築置放約七萬條機車輪胎，火勢一發不可收拾，直到天亮才控制火勢，但因內部悶燒，陣陣黑煙不斷從窗戶冒出，隨著風向甚至連數公里遠的溪湖、二林等鄉鎮都聞得到臭味，位在起火點南方約三百公尺的埔鹽國小，因空污指數超標，從第三節課起，緊急停止上班上課。
6童頭暈返家休養 店家也受損
埔鹽國小校長許聖明表示，昨天早上五點多，到校觀察空污情況，空氣中還有一點點燒焦味，但已大幅改善，空污旗升為黃旗，師生都正常上班上課，下午時空污指數曾一度為紅旗，學生們戴起口罩繼續上課，昨日有六位學童表示頭暈、身體不適，由家長帶回休養。
住在附近的巫姓男子表示，他開的麵包店鋪因緊鄰倉庫，在高溫燃燒下造成機具受損，廚房也被黑煙燻得一塌糊塗，雖然業者有發一萬元慰問金及提供住宿，但是生財器具泡湯，經濟也會陷入困頓，希望業者趕快提出賠償方法，請政府多關心災民。
彰化縣消防局三大隊大隊長施順仁表示，從前日凌晨一點多獲報後，即動員轄區七分隊上百名警、義消人次，每八小時輪班進行火場清理工作，由於火場輪胎數量龐大且多置放鐵架上，遇火後倒塌疊在一起，增加清理難度，幸好在同仁堅持下，昨日下午五點四十四分全部滅火完畢。
PM10一度飆高 環局待鑑定再開罰
環保局長江培根表示，該局持續觀察悶燒濃煙影響空氣品質狀況，昨日早上空品車檢測，粒狀汙染物（PM10）小時值為八十七微克（標準七十五微克），下午兩點一度飆高至小時值為三三八微克，但又慢慢降至正常，昨晚彰化有雨，應可大幅改善空污品質。
江培根說，將待火場報告鑑定，如業者有故意或應注意而未注意致生火災引起空氣污然，將依空污法處以十至一百萬元罰緩，也會對業者提出廢棄物監測報告，檢視被燒毀的輪胎是否有重金屬殘留的存在，再來決定是否加重開罰。
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