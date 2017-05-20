| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
載鹽酸槽車翻覆！國1北上嘉義水上路段管制警戒 「蝦味先」88歲老董應訊痛哭 500萬交保 國中會考今天登場 注意事項看這裡！ PR 520限時加碼 超商抵用券大放送
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉輪胎廠燒40 小時 埔鹽童戴口罩上課

2017-05-20

七萬條機車胎 燒到昨晚才撲滅

〔記者陳冠備／埔鹽報導〕前天凌晨，彰化縣埔鹽鄉世新車業輪胎倉庫大火，延燒四十小時，到昨天晚間才撲滅，濃煙惡臭讓附近居民苦不堪言，店家也因店面、機具遭高溫焚毀破壞無法營業，附近的埔鹽國小校園瀰漫燒焦味，師生們只得戴口罩上課，有六位學童因身體不適提早返家休息。

世新車業在十八日凌晨一點發生火警，佔地一百四十坪的三層樓建築置放約七萬條機車輪胎，火勢一發不可收拾，直到天亮才控制火勢，但因內部悶燒，陣陣黑煙不斷從窗戶冒出，隨著風向甚至連數公里遠的溪湖、二林等鄉鎮都聞得到臭味，位在起火點南方約三百公尺的埔鹽國小，因空污指數超標，從第三節課起，緊急停止上班上課。

6童頭暈返家休養 店家也受損

埔鹽國小校長許聖明表示，昨天早上五點多，到校觀察空污情況，空氣中還有一點點燒焦味，但已大幅改善，空污旗升為黃旗，師生都正常上班上課，下午時空污指數曾一度為紅旗，學生們戴起口罩繼續上課，昨日有六位學童表示頭暈、身體不適，由家長帶回休養。

住在附近的巫姓男子表示，他開的麵包店鋪因緊鄰倉庫，在高溫燃燒下造成機具受損，廚房也被黑煙燻得一塌糊塗，雖然業者有發一萬元慰問金及提供住宿，但是生財器具泡湯，經濟也會陷入困頓，希望業者趕快提出賠償方法，請政府多關心災民。

彰化縣消防局三大隊大隊長施順仁表示，從前日凌晨一點多獲報後，即動員轄區七分隊上百名警、義消人次，每八小時輪班進行火場清理工作，由於火場輪胎數量龐大且多置放鐵架上，遇火後倒塌疊在一起，增加清理難度，幸好在同仁堅持下，昨日下午五點四十四分全部滅火完畢。

PM10一度飆高 環局待鑑定再開罰

環保局長江培根表示，該局持續觀察悶燒濃煙影響空氣品質狀況，昨日早上空品車檢測，粒狀汙染物（PM10）小時值為八十七微克（標準七十五微克），下午兩點一度飆高至小時值為三三八微克，但又慢慢降至正常，昨晚彰化有雨，應可大幅改善空污品質。

江培根說，將待火場報告鑑定，如業者有故意或應注意而未注意致生火災引起空氣污然，將依空污法處以十至一百萬元罰緩，也會對業者提出廢棄物監測報告，檢視被燒毀的輪胎是否有重金屬殘留的存在，再來決定是否加重開罰。

廣告
  • 世新車業輪胎倉庫大火，埔鹽國小學童被迫必須戴口罩上課。（記者陳冠備攝）

    世新車業輪胎倉庫大火，埔鹽國小學童被迫必須戴口罩上課。（記者陳冠備攝）

  • 世新車業輪胎倉庫大火，在延燒40小時後，昨日下午5點44分終於完全撲滅。（記者陳冠備翻攝）

    世新車業輪胎倉庫大火，在延燒40小時後，昨日下午5點44分終於完全撲滅。（記者陳冠備翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
牛罵頭升格國定遺址 市府：機率極高

台中市有七座市定遺址及三個史前文化層，卻沒有國定遺址，市議員楊典忠十九日表示，市長林佳龍擔任立委時，曾提案推動牛罵頭遺址升格國定遺址，希望市…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃甜點✧抹茶磅蛋糕
端午必吃✧北部粽
自己在家醃情人果！
煎法式吐司有撇步！
轉寄

標題：〈中部〉輪胎廠燒40 小時 埔鹽童戴口罩上課


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月20日‧星期六‧丁酉年四月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.