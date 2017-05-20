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〈中部〉公民團體齊喊︰停發六輕許可證

2017-05-20

〔記者林國賢／雲林報導〕「蓋亞基地」等多個公民、環保團體昨召開「還我健康空氣，捍衛生存權」公聽會，要求雲縣府落實《雲林縣工商廠場禁止使用生煤及石油焦自治條例》，停發六輕電廠燃煤使用、操作許可證。

雲縣環保局副局長張喬維表示，禁燒生煤、石油焦自治條例已被環保署駁回，目前無法源依據禁燒生煤與石油焦，縣府支持公民團體申請釋憲。

張喬維指出，目前雖無法立即禁煤，但縣府推動源頭減量、管末排放加嚴管制、季節限定排放維護空氣品質，這些措施都在衝撞法律制度，而台塑幾乎對每張許可證審查結果提出訴願，結果有勝有敗，縣府必須在法律許可範圍中，嚴謹落實空污防治，以免徒增社會成本負擔。

反空污靜坐發起人王麗萍表示，公聽會達成多項共識，包括要縣府落實禁燒生煤石油焦自治條例，拒發台塑六輕電廠生煤許可證展延，否則就是違背地制法，將提請監察院調查雲林縣長李進勇與環保署李應元是否有違法失職。

王麗萍說，公聽會也達成建請雲林縣議會聲請大法官會議釋憲，針對禁煤自治條例是否抵制《能源管理法》及《空氣污染防制法》作出統一解釋，同時建議修改《能源管理法》及《空氣污染防制法》，將公民營電廠統一納入管理，保障人民的生存權等共識。

六輕馬達短路 6工人灼傷

〔記者陳燦坤、林國賢／雲林報導〕麥寮六輕廠昨傳工安意外，芳香烴一廠一部馬達配件出現短路，造成六名工人分別受到二至八％二度灼傷，送醫治療幸均暫無生命危險；雲林縣府勞工處表示會關心受傷工人，予以必要協助。

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