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〈中部〉大林老藥舖 600萬打造中藥文物館

2017-05-20

〔記者林宜樟／大林報導〕嘉義縣大林鎮泰成中藥行第三代負責人許開興，近年致力推廣中藥文化，搭配小旅行，讓民眾認識傳統中藥，為此耗資六百餘萬元，上個月成立全縣第一間中藥文物館，內有三十多件如虎頭剪、藥船碾槽等一般人少見的專業器具，免費開放參觀。

泰成中藥行有六十多年歷史，以賣當歸起家，許開興接下經營，也是現任嘉縣中藥製造業職業工會理事長，他有感於傳統中藥文化沒落，許多孩子只知西醫西藥，而不識中藥，因此翻修店面，改裝明亮整齊，設計中藥生活化小旅行，讓遊客認識中藥材和大林鎮中藥行歷史，還推出中藥材DIY香包。

許開興買下隔壁一棟六十多年老房子，把一樓改造成文物館，但保留老舊的檜木門、窗、櫃、花磚、龍鳳磚等老屋元素，展示中藥器具南剪、北剪、搗臼、秤子、篩子及老舊製藥機、壓片機等；館內設置投影設備、木製課桌椅在DIY教室，若有四、五人以上要來，可跟他預約參觀解說，DIY酌收材料費。

許開興跟學校合作推廣中藥文化，將於二十五日到三和國小進行「中藥生活小學堂」，教學童辨識中藥、製作香包、仙楂丸，午餐融入中藥材進行食藥教育。

有人笑許開興花錢幫別人整理環境，參觀文物館又不收費，投入中藥推廣的金錢與時間幾乎不可能回本，「太傻了」，但他認為是一生志業，「多讓一個人懂中藥，就是我的中藥魂」；詳洽05-2652563。

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  • 泰成中藥文物館內展出各式中藥器具。（記者林宜樟攝）

    泰成中藥文物館內展出各式中藥器具。（記者林宜樟攝）

  • 許開興打造泰成中藥文物館，希望能讓更多人認識中藥。（記者林宜樟攝）

    許開興打造泰成中藥文物館，希望能讓更多人認識中藥。（記者林宜樟攝）

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