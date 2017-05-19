| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏縣南門護理之家大火搶救中 至少4人罹難 PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉快來賞花 高鐵特區阿勃勒開了

2017-05-19

〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕時序入夏，台南高鐵特定區知名的「黃綠紅」美景又來了！

高鐵站區附近的阿勃勒、小葉欖仁、鳳凰木等路樹，總數約一千七百株，歸仁公所串連其生態特色，規劃「黃綠紅」遊賞活動，形塑觀光賣點，深受歡迎，今年邁入第三屆，結合健走行程在本週六登場，歡迎親子參加。

「黃綠紅」行道樹美景，打頭陣的是阿勃勒，栽種近千株，數量堪稱台南之最，分佈在歸仁一路、歸仁二路、高發三路、高鐵十路和大武路東邊等，區長陳必成表示，目前開花率已超過兩成，正逐漸綻放，美景可期。

因近日時晴時雨，讓阿勃勒出現落花，猶如下起了小型的黃金雨，頗為迷人，吸引遊客造訪拍下美景。

「綠」指的是小葉欖仁，高鐵站區附近栽種近五百株，分佈在歸仁九路、歸仁十路、高發一路、武當路與光明街等兩側。因長得茂盛，有的樹冠往道路中間延展，建構出迷人的綠色隧道。

以紅為特色的鳳凰木，多集中在高鐵橋下道路旁，數量超過三百株，部分開花，但大部分蓄勢待發，將接在阿勃勒之後展現美姿。

廣告
  • 高鐵站區的「黃綠紅」，由阿勃勒打頭陣，正陸續開花。（記者吳俊鋒攝）

    高鐵站區的「黃綠紅」，由阿勃勒打頭陣，正陸續開花。（記者吳俊鋒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
愛河人潮減 議員建議成立風管處

曾經是台灣十大景點之一的愛河，如今平日夜晚一片昏暗、遊客三三兩兩？議員建議成立「愛河風景管理處」，讓愛河風華再現。林宛蓉：專責上下游所有事務…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：〈南部〉快來賞花 高鐵特區阿勃勒開了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.