〈南部〉快來賞花 高鐵特區阿勃勒開了
2017-05-19
〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕時序入夏，台南高鐵特定區知名的「黃綠紅」美景又來了！
高鐵站區附近的阿勃勒、小葉欖仁、鳳凰木等路樹，總數約一千七百株，歸仁公所串連其生態特色，規劃「黃綠紅」遊賞活動，形塑觀光賣點，深受歡迎，今年邁入第三屆，結合健走行程在本週六登場，歡迎親子參加。
「黃綠紅」行道樹美景，打頭陣的是阿勃勒，栽種近千株，數量堪稱台南之最，分佈在歸仁一路、歸仁二路、高發三路、高鐵十路和大武路東邊等，區長陳必成表示，目前開花率已超過兩成，正逐漸綻放，美景可期。
因近日時晴時雨，讓阿勃勒出現落花，猶如下起了小型的黃金雨，頗為迷人，吸引遊客造訪拍下美景。
「綠」指的是小葉欖仁，高鐵站區附近栽種近五百株，分佈在歸仁九路、歸仁十路、高發一路、武當路與光明街等兩側。因長得茂盛，有的樹冠往道路中間延展，建構出迷人的綠色隧道。
以紅為特色的鳳凰木，多集中在高鐵橋下道路旁，數量超過三百株，部分開花，但大部分蓄勢待發，將接在阿勃勒之後展現美姿。
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