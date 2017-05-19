〈南部〉會考遇神明生 麻豆考場籲進香團不放炮

2017-05-19

〔記者楊金城／麻豆報導〕國中教育會考將在廿、廿一日登場，麻豆考場遇上「神明生」進香期，麻豆區公所結合考場主辦學校曾文家商、警、消和考生家長組成守護考生聯盟，昨天誓師，呼籲進香團配合不放鞭炮、煙火製造噪音，如不服勸導，將開單告發。

三層防護巡查 維護考場安寧

麻豆區長林振祿說，為維護考場安寧讓考生順利應考，公所將在曾文家商校門口設立應變中心，今年並首次成立巡查機車隊、媽媽守護隊，還有舉牌隊，將巡迴考場與重要路口，形成三層防護。

公所之前並發文給宮廟和進香團進行勸導，估算考試期間約有七十個進香團進到麻豆。

往年國中會考麻豆區考場設在曾文農工，因與麻豆代天府只有一牆之隔，考季遇上李府千歲神誕日的進香期，前年更碰上「麻豆香」，為免影響考生考試，首次將考場改設在曾文家商，公所啟動舉牌隊勸導陣頭，去年又改回曾文農工考場，因考量維護考場安寧的地理位置，今年再改回曾文家商考場，離主要廟宇麻豆代天府、安業太子宮、油車太子宮較遠。

而維護考生舒適安靜的應考環場，今年守護方式更周全，以考場曾文家商為中心，在周邊築起三道防護，考場四周有媽媽守護隊，舉牌隊在考場周邊路口，提醒路過的進香團降低音量和不放鞭炮製造噪音。

特別成立的巡查機車隊，則放在更外圍以機動方式，在中山高麻豆交流道、台八十四快速道路交流道、台十九甲等進入麻豆的主要路口，一看到進香團將隨行宣導。

麻豆消防隊進駐應變中心，配合稽查爆竹煙火，曾文家商校長陳藝昕說，考場設有廿七個試場、一一三三人應考，學校也設有考生服務隊。麻豆警分局負責試場周圍安全維護工作。