〈南部〉澎派水果饗宴 山上五寶入菜

2017-05-19

〔記者吳俊鋒／山上報導〕行銷產業文化、發展美食觀光，山上區公所開辦「澎派水果饗宴」，以區內特產木瓜、鳳梨、芭樂、香蕉、火龍果五寶入菜，請來知名總舖師變出十一道創意料理，昨起受理預訂，慢訂就吃不到。

11道創意佳餚 六月十日辦桌

山上木瓜節產業文化活動將在六月十日登場，首度推出的澎派水果饗宴，是今年的重頭戲之一，區長余基吉說，在海鮮、肉類、蔬菜等傳統辦桌食材中，巧妙融入五寶，開發創意料理，希望以美味行銷地方特色。

余基吉說，澎派水果饗宴由公所、崑山科大公廣系師生與知名的陳家宴席主廚群設計菜單，有芭樂握壽司、鳳梨燴土魠、香蕉炸蝦子、木瓜油飯與炒米粉等，還有火龍果沙拉與飲品，菜色可是美味、創意兼具。

初夏，正是山上木瓜、鳳梨、芭樂、香蕉與火龍果的盛產期，余基吉指出，透過料理推廣山上特色農業，也希望以饗宴作範例，推動社區風味餐，結合台南水道等在地知名景點，協助觀光發展。

澎派水果饗宴每桌四千元，六月十日當天將在山上國小活動中心辦桌，限量推出，預約電話：五七八一八○一轉四五或四七。