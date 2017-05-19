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〈南部〉台南博物館節 六場館同步展出

2017-05-19

〔記者劉婉君／台南報導〕全台六所大專校院出招，在南市六處博物館、地方文化館，呈現令人耳目一新的視覺新感受。崑山科大創意媒體學院結合蚵殼與光影，堆疊出蚵女的側面，搭配蚵女的日常照片，希望讓民眾了解蚵灰歷史與文化脈絡之外，也能看到有別於傳統的蚵女形象。

「台南博物館節」明天將在奇美博物館開幕，今年首度媒合大專校院為地方文化館注入新活力，各校學生進行館舍的調查研究，再運用所學的專業推出主題展，即日起至六月十八日，在六個場館同步展出。

其中崑山科大的「不蚵思憶之戀念蚵女」，用蚵殼在安平蚵灰窯文化館形塑出蚵女的形象，看似沒有規則的蚵殼堆，經燈光投射後，在牆面上呈現出蚵女「鋟蚵仔」時的側臉。作者王昭雄說，蚵灰是早期建築、造船的黏著劑，希望藉由作品，讓年輕人可以了解蚵灰的歷史價值，也能看到蚵女們堅毅、歡樂的一面。

南台科大創新產品設計系與葉石濤文學紀念館合作，推出「文學台南葉生活」，結合藍晒技術及今昔的台南地景、文學人物描繪，帶領觀眾進入活潑可親的文學生活。

成功大學科技藝術碩士學位學程的學生，運用AR擴增實境技術、Kinect體感互動、2D動畫編寫等，在安平鄉土文化館推出「『科藝×劍獅』奇幻獅界」，再現劍獅風華特色與安平的歷史軌跡。

德陽艦園區則由南台科大視覺傳達設計系推出「鍊．情」展，呈現艦艇出海後的感情、信仰、禁忌、習俗等。

國立台北教育大學文化創意產業學系在新化楊逵文學紀念館，推出主題展「南風」，融入新化在地知識份子的事蹟，讓當代國人回顧昔日台灣人爭取言論自由的珍貴歷史。

樹德科大在台南家具產業博物館推出「台灣家具原創展」，除細數台灣家具演進史，也發表具前瞻性、跨時代、回應現代社會需求的原創家具。

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  • 堆疊的蚵殼經燈光投射，呈現出蚵女的側臉。（記者劉婉君攝）

    堆疊的蚵殼經燈光投射，呈現出蚵女的側臉。（記者劉婉君攝）

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